Timo Letschert kan ‘leider’ worden bij nummer tien van de Eredivisie

In de zoektocht naar een nieuwe verdediger is sc Heerenveen uitgekomen bij Timo Letschert, zo meldt de Leeuwarder Courant donderdagavond. De verdediger bracht twee jaar door in de jeugdopleiding van de club, maar speelde in de Eredivisie nooit voor Heerenveen. Nu hij transfervrij op te halen is, hoopt Heerenveen daar verandering in te brengen.

Eerder deze zomer versterkte de nummer tien van het afgelopen Eredivisie-seizoen zich met verdediger Joaquín Fernández, die afkomstig is van Club Atlético River Plate, maar toch mikt trainer Johnny Jansen nog op een defensieve versterking. Hij ziet in Letschert zelfs een van de toekomstige leiders van het elftal, zo klinkt het. De 27-jarige mandekker zou een van de meer ervaren spelers worden in de overwegend jonge ploeg van de Friezen.

Letschert kreeg begin vorige maand te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd bij Hamburger SV. Nadat de club promotie naar de Bundesliga misliep, nam men afscheid van meerdere spelers, onder wie Letschert. Als HSV wel was gepromoveerd, had de Nederlander een nieuw contract voor twee seizoenen kunnen ondertekenen in Hamburg.

Nadat zijn contract werd opgezegd bleven beide clubs onderhandelen over een nieuwe verbintenis tegen andere voorwaarden. Van een akkoord is echter geen sprake en dus zou Letschert zich transfervrij kunnen aansluiten bij een andere club. Eerder spelde hij voor FC Groningen, Roda JC Kerkrade, FC Utrecht en Sassuolo; in het seizoen 2018/19 verhuurde Sassuolo hem aan Utrecht en dat was het laatste seizoen waarin Letschert in Nederland actief was.