Juventus zorgt voor grote verrassing met kleur van gelekt tenue

Op sociale media zijn foto's uitgelekt van het derde tenue van Juventus voor volgend seizoen. De club kiest voor een opvallend, oranje shirt met een zwart motief. Het bijbehorende broekje en de kousen zijn eveneens oranje en zwart. Juventus heeft het derde tenue nog niet officieel gepresenteerd, maar op foto's is te zien dat sterspeler Cristiano Ronaldo het shirt al draagt.

Niet eerder heeft Juventus een oranje shirt gedragen, afgezien van keeperstenues. Omdat het gaat om een derde tenue, zal de club ook volgend seizoen niet vaak in oranje te zien zijn. Evenwel leidt het shirt tot felle reacties op sociale media. Het account Italian Football TV, dat donderdag als eerste een foto op Twitter plaatste, spreekt van 'duidelijk een nieuwe look'.

Eerder werd al duidelijk dat Juventus in thuiswedstrijden weer een shirt met verticale zwart-witte banen zal dragen, nadat de club vorig seizoen speelde met een shirt dat voor de helft zwart en voor de helft wit was. In uitwedstrijden speelt Juventus, wiens shirts worden geproduceerd door adidas, volgend seizoen in een donkerblauw tenue met witte banen op de mouwen en de schouders.

Omdat er al foto's zijn gelekt van de shirtpresentatie met Ronaldo, is de verwachting dat Juventus het shirt spoedig zal tonen aan het grote publiek. Vooralsnog zijn de meeste foto's afkomstig van Footy Headlines. Afgelopen seizoen had de werkgever van Matthijs de Ligt een lichtblauw derde tenue.