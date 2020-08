Neymar en Lewandowski jagen op records Cristiano Ronaldo in CL-finale

De Champions League-finale van het seizoen 2019/20 gaat zondagavond tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. Niet in Istanbul, maar in Lissabon staan de twee Europese grootmachten tegenover elkaar. PSG was in de halve eindstrijd te sterk voor RB Leipzig, terwijl Bayern weinig problemen kende met Olympique Lyon. Opta beschouwt voor op de eindstrijd van het miljardenbal, zondag vanaf 21.00 uur in Estádio da Luz in Lissabon.

o Bayern München en Paris Saint-Germain namen het acht keer eerder op tegen elkaar, telkens in de groepsfase van de Champions League. PSG won vijf van deze ontmoetingen, Bayern de overige drie inclusief de meest recente in december 2017.

o PSG staat voor het eerst in de finale van de Europa Cup I/Champions League en is de 41ste club die zich meldt in de eindstrijd. De laatste zes clubs die hun eerste finale speelden verloren allemaal. De laatste debuterende finalist die de finale won was Borussia Dortmund tegen Juventus in 1997.

o Bayern München gaat op voor zijn elfde finale in de Europa Cup I/Champions League. Alleen Real Madrid speelde meer finales in het grootste clubtoernooi van Europa (16). Bayern heeft vijf eindzeges op zak; alleen Real Madrid (13), AC Milan (7) en Liverpool (6) wonnen vaker.

o Het is voor de derde keer dat PSG zich in een Europese finale van de UEFA meldt. In het seizoen 195/96 en 1996/97 stond de Parijse formatie in de Cup Winners’ Cup (de Europa Cup II, voorloper van de UEFA Cup). Er werd respectievelijk met 1-0 gewonnen van SK Rapid Wien en met 1-0 verloren van Barcelona.

o Bayern kwam dit Champions League-seizoen 42 keer tot scoren in 10 wedstrijden. Alleen Barcelona scoorde in het seizoen 1999/2000 vaker (45 keer), alleen speelden de Catalanen die jaargang 16 wedstrijden.

o PSG is de vijfde Franse club die de finale van de Europa Cup I/Champions League bereikt en de eerste sinds AS Monaco in 2004. Slechts één van de voorgaande vier clubs was succesvol: Olympique Marseille was in 1993 met 1-0 te sterk voor AC Milan in de Champions League-finale.

o Bayern München won zijn laatste tien Champions League-wedstrijden op rij. De Duitse grootmacht kan de eerste club worden in de geschiedenis van het toernooi die elf wedstrijden op rij wint. Bayern (april - november 2013) en Real Madrid (april 2014 - februari 2015) waren de anderen die tien wedstrijden op rij wisten te winnen in het clubtoernooi.

o Neymar was in 19 Champions League-duels namens PSG betrokken bij 23 doelpunten: hij scoorde 14 keer en gaf 9 assists. De Braziliaan scoorde in de finale van 2014/15 namens Barcelona en kan de derde speler worden die trefzeker is in finales voor twee verschillende clbus. Cristiano Ronaldo (Manchester United en Real Madrid) en Mario Mandzukic (Bayern en Juventus) gingen hem voor.

José Mourinho bespreekt finale: 'Bayern uitzonderlijk sterk, spelers PSG schitteren juist nu'

o Bayern-spits Robert Lewandowski heeft negen Champions League-wedstrijden op rij gescoord. Alleen Cristiano Ronaldo was vaker in opeenvolgende wedstrijden op rij trefzeker in de geschiedenis van het toernooi (11 op ri, van juni 2017 tot april 2018).

o Bayern-trainer Hans-Dieter Flick is pas de zesde persoon die als speler en trainer namens dezelfde club in de finale van een Europa Cup I/Champions League staat. Miguel Muñoz (Real Madrid), Vicente del Bosque (Real Madrid), Carlo Ancelotti (AC Milan), Josep Guardiola (Barcelona) en Zinédine Zidane (Real Madrid) deden dit eerder al. Bayern kwam in actie namens Bayern in de met 2-1 verloren finale van 1987 tegen FC Porto. Hij kan de eerste van het genoemde rijtje worden die de finale verliest als speler en trainer.

o Thomas Tuchel, ex-trainer van onder meer 1. FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund, heeft in zijn trainerscarrière meer wedstrijden verloren tegen Bayern dan tegen welke tegenstander dan ook (9).

o Lewandowski staat dit Champions League-seizoen op 15 doelpunten, 2 goals achter het record van Cristiano Ronaldo uit het seizoen 2013/14 (17). De Poolse spits kan, net als Serge Gnabry, de vijfde speler worden die scoort in de groepsfase, de achtste finales, de kwartfinale, de halve finale en finale in een seizoen. Eerder werd dit gepresteerd door Diego Milito (Inter, 2009/10), Lionel Messi (Barcelona, 2010/11), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 2013/14) and Sadio Mané (Liverpool, 2017/18).