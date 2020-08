‘Feyenoord kan probleemgeval Summerville bij twee Engelse clubs lozen’

Twee Engelse clubs willen profiteren van de situatie van Crysencio Summerville bij Feyenoord, zo meldt de Daily Telegraph. De achttienjarige aanvaller is teruggezet naar de Onder-21 omdat hij zijn eenjarig contract niet heeft verlengd. Naar verluidt willen Wolverhampton Wanderers en Brentford FC de jongeling naar Engeland halen. Wolverhampton eindige vorig seizoen zevende in de Premier League, terwijl Championship-club Brentford FC net naast promotie naar het hoogste niveau greep.

De naam van Wolverhampton is geen verrassing, daar de Premier League-club al eerder werd gelinkt aan Summerville. Volgens Voetbal International had Feyenoord in een eerder stadium een miljoenenbod van the Wolves op de aanvaller geweigerd. Ook Anderlecht, Rangers FC en Red Bull Salzburg informeerden naar verluidt naar de jeugdinternational.

Alles leek in kannen en kruiken met een nieuw contract tot medio 2025, maar Summerville veranderde onlangs van gedachten. Het talent miste perspectief onder Dick Advocaat, die de voorkeur lijkt te geven aan andere spelers. Feyenoord Transfermarkt meldde dat Summerville minuten wil maken op een hoog niveau. Ook PEC Zwolle en Fortuna Sittard zouden interesse hebben in de jongeling.