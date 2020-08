‘Komst Suárez kan opnieuw voor interne botsingen zorgen bij Ajax’

Luis Suárez wordt de laatste dagen gelinkt aan Ajax. Hoewel de entourage van de spits van Barcelona heeft aangegeven dat de routinier de intentie heeft om nog minimaal een jaar in het Camp Nou te spelen, hangt een nieuw avontuur nog altijd in de lucht. Valentijn Driessen en Mike Verweij, chef voetbal en Ajax-watcher van De Telegraaf, filosoferen in de podcast van de krant over de mogelijke terugkeer van de 33-jarige Uruguayaan.

"Ik ben verbaasd dat Suarez zo ongekend populair is bij Ajax-supporters", begint Driessen. "Hij is natuurlijk een onorthodoxe speler, geen echte Ajax-speler. Eentje van de hotseklots, van de toeval. Hij heeft niks gewonnen, misschien een beker, maar geen kampioenschap. Ik verbaas me daar wel erg over", aldus Driessen. Suárez won met Ajax in 2010 de nationale beker en verkaste in januari 2011 naar Liverpool. Enkele maanden later mocht Ajax de kampioensschaal van dat voetbaljaar in ontvangst nemen.

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

Barcelona-trainer Ronald Koeman maakte eerder op de donderdag bij Radio 538 de grap dat hij de aanvaller naar Ajax kan laten vertrekken. "Als ik je daar zo blij mee maak, dan is dat goed", lachte de ex-bondscoach van Oranje. "Koeman zet Suárez wel gewoon op de markt met zijn uitlating, ook al is het met een vette knipoog bij", stelt Driessen. "Dit zou Koeman over Lionel Messi nooit zeggen. Van: als jij dat wil, dan laat ik hem naar Ajax gaan. Dat zegt hij niet."

Verweij is benieuwd wat Messi, boezemvriend van Suárez, zou vinden van een transfer voor de spits. "Dat zal ook een stem zijn in het geheel. Vindt Messi het oké dat Suárez naar Ajax gaat of niet?" De Ajax-watcher denkt dat de woorden van de entourage van Suárez anders geïnterpreteerd kunnen worden. "Dat is gedeeltelijk politiek. Als je een contract van nog een jaar met een salaris van zes miljoen netto hebt... Hij kan bij Ajax heel veel verdienen, maar dat niet."

De journalist zegt dat het nu nog aftasten is wat betreft een transfer van Suárez naar Ajax. "Het zou ook een rol kunnen spelen in de spelers die Koeman van Ajax wil hebben. Als hij beslist dat Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek of André Onana interessante spelers zijn... Suárez heeft ook nog een contract voor een jaar, misschien kan je iets met de prijs doen en mensen in de deal betrekken."

Verweij vraagt zich af hoe Klaas-Jan Huntelaar een eventuele komst van Suárez zou opvatten. "Het wordt interessant hoe Huntelaar daarmee zal omgaan. Dat is natuurlijk einde verhaal voor Huntelaar. Hij had vorig jaar al heel veel moeite met zijn rol op het tweede plan en dat heeft intern ook wel een paar keer gebotst. Als hij nu weer iemand voor zich krijgt... Daar zal hij niet blij van worden."