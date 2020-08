Liverpool verlangt 45 miljoen voor overbodig duo

Arkadiuz Milik lijkt op weg naar AS Roma. Napoli heeft genoegen genomen met een transfersom van vijftien miljoen euro én Cengiz Ünder voor de Poolse spits, die in het verleden voor Ajax speelde. (Corriere dello Sport)

Tom Rogic staat op het punt om Celtic te verlaten. The Hoops naderen een akkoord met een niet nader genoemde Qatarese club over een transfer ter waarde van 4,5 miljoen euro. (Daily Record)

De kampioen van Engeland hoopt met de verkoop van het duo 45 miljoen euro binnen te halen en voor Wilson zijn Aston Villa en Leeds United reeds in de markt.