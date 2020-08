Duel tussen AZ en Fortuna plots afgelast vanwege positieve test

Het oefenduel tussen AZ en Fortuna Sittard gaat donderdag niet door. Een speler van de Limburgse formatie is positief getest op het coronavirus, waardoor de wedstrijd uit voorzorg geen doorgang vindt. Als alternatief werkt AZ een training af in het AFAS Stadion. Volgende week woensdag wacht het Champions League-treffen met het Tsjechische Viktoria Plzen.

"Het is jammer dat we nu niet kunnen oefenen tegen Fortuna", reageert trainer Arne Slot op de site van de Alkmaarders. "Want we waren blij dat ze in deze belangrijke fase bereid waren om tegen ons te spelen. Maar we willen geen risico nemen. We zijn nu op zoek naar een tegenstander voor morgen om ons optimaal te kunnen voorbereiden op de kwalificatie van de Champions League van aanstaande woensdag."

"We zijn gisteren getest en hebben vandaag te horen gekregen dat er een positief geval is. Om wie het precies gaat, zeggen we niet in verband met de privacywetgeving", meldt trainer Kevin Hofland in een eerste reactie aan De Limburger. "We hebben daarna contact gezocht met AZ. Zij lieten weten niet te willen spelen."

"Begrijpelijk, want AZ speelt volgende week een duel om de Champions League en wil geen enkel risico nemen. Daarop is besloten de wedstrijd te annuleren. De betreffende persoon is ook meteen weg bij het trainingskamp in Mierlo. Er zijn geen klachten. Iedereen is vijf dagen geleden ook getest. Toen testte iedereen negatief", besluit de coach.