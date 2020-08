Ajax meldt verandering in transfer Sven Botman naar Lille

Ajax meldt een wijziging in de transfer van Sven Botman naar Lille OSC. De clubs bereikten op 31 juli een akkoord over de overstap van de verdediger. De inhoudelijke details met betrekking tot deze transfer zijn echter gewijzigd, zo meldt Ajax donderdag. Eerst was er sprake van een transfer van naar verluidt zeven miljoen, maar Ajax meldt dat de constructie is veranderd.

De Franse club huurt Botman eerst van Ajax en uiterlijk 1 juli 2021 zal de huur worden omgezet in een permanente transfer, aldus de Amsterdammers. Daarvoor zullen eerst nog enkele formaliteiten moeten worden vervuld. De Eredivisionist geeft niet aan waarom de constructie inzake de twintigjarige centrumverdediger onverwacht is veranderd.

Samenvatting: Ajax - FC Utrecht | Labyad ON FIRE!

Bij Lille wordt Botman gezien als de opvolger van Gabriel Magalhães. De Braziliaanse verdediger lijkt hard op weg naar Arsenal, dat bereid is naar verluidt ongeveer 25 miljoen euro te betalen voor Gabriel. Botman kwam 28 keer uit voor Jong Ajax, maar heeft nooit gedebuteerd in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij sc Heerenveen.

Botman erkende in gesprek met Voetbal International dat hij graag voor Ajax in de Johan Cruijff ArenA had gespeeld. "Maar het mocht niet zo zijn. Weet je, ik ben blij met deze stap, dus ik zit er niet heel erg mee, ofzo. Er was wel heel veel concurrentie. Ik loop niet weg voor concurrentie, maar als er zoiets voorbij komt met een plan dat me heel erg aantrok, dan ben je denk ik gek als je dat niet doet."