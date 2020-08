Begrip voor ‘pionier’ Babel: ‘Dan is het in Nederland weer niet goed’

Voetbal en geld zijn dezer dagen nauw met elkaar verbonden. Regi Blinker is hoofdredacteur voor het magazine Life After Football en daarin wordt het leven van voetballers na hun carrière belicht en worden succesverhalen afgewisseld met leerzame ervaringen van voormalige profs die het minder goed hebben gedaan. De voormalig Feyenoorder gaat in onderstaande video onder meer in op de kritiek die Ryan Babel kreeg, nadat hij openlijk propageerde om te onderzoeken hoe je geen belasting hoeft te betalen.

‘Het ontbreekt voetballers vaak aan kennis om verstandig met hun geld om te gaan’