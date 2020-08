De Boer slaat Cruijff over en vergelijkt Koeman met andere landgenoot

Ronald de Boer denkt dat Barcelona met Ronald Koeman een goede keuze heeft gemaakt als nieuwe hoofdtrainer. De oefenmeester van de Catalanen wordt in verschillende media vaak vergeleken met zijn leermeester Johan Cruijff, maar in de optiek van De Boer heeft Koeman als coach meer weg van Louis van Gaal. Laatstgenoemde was verdeeld over twee periodes als trainer verbonden aan Barcelona.

De Boer doet de uitspraak in gesprek met Onda Cero, dat de Nederlandse oud-middenvelder vraagt op welke coach Koeman het meeste lijkt uit het rijtje Cruijff, Van Gaal, Frank Rijkaard en Josep Guardiola. "Ik denk dat Koeman qua coaching het meeste op Van Gaal lijkt. Direct, duidelijk in zijn beslissingen en met een helder idee over de tactiek en zijn spelers. Koeman is niet bang om topspelers op de bank te zetten als ze niet naar behoren presteren."

De voormalig Barcelona-speler denkt dat de Catalaanse grootmacht op tactisch gebied in goede handen is bij Koeman. "Hij heeft een duidelijke voetbalvisie en weet welke kant hij op wil gaan met Barcelona. Koeman zal zijn spelers niet als gekken laten aanvallen, want hij weet hoe belangrijk het is om gegroepeerd en als team te verdedigen. Voor elftallen met veel aanvallende kwaliteiten moet je namelijk oppassen."

Ronald Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

De Boer hoopt dat Koeman een elftal om Messi heen weet te bouwen, zodat niet alles op het bordje van de Argentijn terechtkomt. "Sinds het vertrek van Neymar letten tegenstanders alleen nog maar op Messi. Andere spelers moeten ook het verschil maken, al is daar afgelopen seizoen bitter weinig van terechtgekomen. Antoine Griezmann bijvoorbeeld is op een verkeerde manier gebruikt. Bij Frankrijk en Atlético Madrid was hij één van de uitblinkers, maar dan moet je hem wel op de goede plek neerzetten."

In de optiek van De Boer is nog een zware taak weggelegd voor Koeman. De nieuwe coach moet een leegloop uit het Camp Nou zien te voorkomen. "Hij zal heel duidelijk zijn toekomstplannen moeten overbrengen op de spelers. Messi is slim genoeg om te weten dat hij topspelers om zich heen moet hebben om te presteren. Aan Koeman de taak om hem optimaal te laten renderen", zo besluit De Boer zijn analyse.