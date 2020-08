‘Lionel Messi staakt vakantie voor eerste gesprek met Ronald Koeman’

Lionel Messi heeft volgens Cadena COPE en TyC Sports zijn vakantie afgebroken om Ronald Koeman voor de eerste keer te ontmoeten. De aanvaller van Barcelona vertrok kort na de beschamende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League met zijn gezin richting Cerdanya, een streek in de oostelijke Pyreneeën. Messi is echter teruggekeerd richting Barcelona en de routinier zou deze donderdag al aanschuiven bij Koeman.

Sinds Messi aan zijn vakantie is begonnen is er een hoop gebeurd bij Barcelona. Quique Setién werd enkele dagen na de oorwassing tegen Bayern ontslagen door voorzitter Josep Maria Bartomeu, terwijl technisch directeur Éric Abidal ook niet langer werkzaam is in het Camp Nou. De Franse bestuurder stapte uit eigen beweging op bij de Catalanen. Abidal is inmiddels opgevolgd door voormalig rechterhand Ramón Planes. De trainersfunctie is ingevuld met de aanstelling van Koeman. De voormalig bondscoach van Oranje wil met Messi over zijn toekomstplannen bij Barcelona praten, zo klinkt het.

Koeman liet eerder deze donderdag in gesprek met de NOS al doorschemeren dat Messi zeker nog van waarde kan zijn voor Barcelona in de toekomst. "Hij is een winnaar en als hij niet wint, kan hij vervelend zijn. Ik moet zorgen dat hij functioneert, dat hij zich belangrijk voelt. Hij moet zijn carrière hier afsluiten, want hij is Barcelona en Barcelona is Messi", aldus Koeman over de Argentijnse spelmaker, die momenteel beschikt over een verbintenis die volgend jaar zomer afloopt.

Volgens bovengenoemde Spaanse media geeft Messi gehoor aan de oproep van Koeman om zijn vakantie tijdelijk te onderbreken, om zo over het aankomende seizoen te filosoferen. De aanvaller reist naar verluidt alleen af richting Barcelona, vrouw Antonella en zonen Thiago, Matteo en Ciro blijven achter in Cerdanya. Ploeggenoten Luis Suárez en Jordi Alba, die eveneens in de Spaanse plaats verblijven voor een vakantie, gaan Messi ook niet achterna.