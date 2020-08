‘Muitende Bale krijgt ontsnappingsroute richting Premier League geboden’

Gareth Bale vertrekt mogelijk toch bij Real Madrid. Het Spaanse Deportes Cuarto meldt dat Tottenham Hotspur van plan is om 'de deur open te zetten' richting een terugkeer naar de Premier League. De 31-jarige aanvaller heeft nog een contract tot medio 2022 bij Real Madrid en er werd eerder gemeld dat hij van plan zou zijn om die verbintenis uit te dienen, ook al zou hij bij de Spaanse grootmacht niet meer aan spelen toekomen.

Tot dusver was er weinig belangstelling voor Bale. Tottenham zou echter bereid zijn om de deur voor hem open te zetten. Manager José Mourinho zit wel heil in de komst van de Welshe aanvaller, die daardoor op een belangrijke rol bij de Londenaren kan rekenen. Bale speelde tussen 2007 en 2013 voor Tottenham, alvorens hij voor 101 miljoen euro de overstap naar Real Madrid maakte. Dat Bale bij the Spurs de gelukkigste tijd in zijn carrière kende, zou volgens het Spaanse medium een motivatie kunnen zijn om terug te keren naar Engeland.

Het torenhoge salaris van Bale lijkt echter het voornaamste struikelblok. De Welshman strijkt in Madrid een netto jaarsalaris van vijftien miljoen euro op en de Daily Mirror meldde eerder dat hij het geen probleem vond om zijn tot 2022 lopende contract uit te dienen, ook al zou dat betekenen dat hij nauwelijks aan spelen toekomt in de komende twee jaar. Er is voorlopig geen enkele club die dit salaris kan ophoesten, zelfs als Real Madrid hem op huurbasis of transfervrij laat vertrekken.

Een jaar geleden was Bale dicht bij een vertrek bij Real Madrid, maar de Koninklijke dwarsboomde een lucratieve overstap naar China. Bij Jiangsu Suning had hij naar verluidt 1,1 miljoen euro per week kunnen gaan verdienen. Daar zou 79-voudig Welsh international dusdanig over gepikeerd zijn, dat hij besloten heeft Real Madrid zoveel mogelijk te dwarsbomen. Los van zijn torenhoge salaris, zou Bale met zijn gezin ook gesetteld zijn in Spanje en om die reden niet per se hoeven vertrekken.

De verstandhouding tussen Bale en trainer Zinédine Zidane lijkt dit seizoen definitief vertroebeld te zijn geraakt. In de laatste acht wedstrijden van Real Madrid kwam de aanvaller niet in actie en in de twee meest recente duels zat hij niet eens bij de wedstrijdselectie. “We hebben met elkaar gesproken, dat is privé en dat blijft ook zo. Het enige wat ik kan zeggen is dat hij liever niet tegen Manchester City wilde spelen. De rest van het gesprek blijft tussen ons”, verklaarde Zidane voorafgaand aan het treffen met Manchester City. In de voorbije jaargang kwam Bale tot twintig optredens, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists.