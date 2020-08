Eén Nederlander tussen drie vermeende transferdoelwitten van Koeman

Ronald Koeman werd woensdag officieel gepresenteerd als de nieuwe trainer van Barcelona. Daarmee is de 57-jarige oefenmeester ook begonnen aan de invulling van zijn elftal voor komend seizoen. Diverse namen passeerden de afgelopen dagen al de revue, maar AS claimt dat Koeman momenteel drie concrete doelwitten in het vizier heeft: Éric García (Manchester City), Lautaro Martínez (Internazionale) én Donny van de Beek (Ajax).

De namen van García en Martínez worden al langer aan Barcelona gelinkt. De centrumverdediger van Manchester City heeft geweigerd om zijn tot 2021 lopende contract in Engeland te verlengen, waardoor hij deze zomer lijkt te gaan vertrekken. García speelde al in de jeugdopleiding van Barcelona en er werd eerder al gemeld dat de Catalanen de beste papieren hadden om hem terug te halen naar Spanje. Volgens AS is Barcelona van plan om een speler in een overeenkomst met Manchester City te betrekken, om de transfersom te kunnen drukken.

Koeman: 'Ik weet niet of ik Messi moet overtuigen te blijven'

Het zal voor Barcelona lastiger worden om Martínez binnen te halen. De Catalanen zaten eerder al om de tafel met Internazionale om over een transfer van de Argentijnse spits te praten, maar de eisen van i Nerazzurri waren aanzienlijk forser dan wat Barça op dit moment op tafel kan leggen. Bovendien zagen de Italianen niks in het voorstel van Barcelona om één of meerdere spelers in de transfer van Martínez te betrekken.

Het lijkt ook niet vanzelfsprekend dat Barcelona zomaar tot een overeenkomst kan komen met Ajax over Van de Beek. De Amsterdammers zouden veertig tot vijftig miljoen euro tegemoet willen zien voor de 23-jarige middenvelder. Mocht Van de Beek inderdaad de overstap naar Barcelona maken, betekent dat volgens AS dat Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Sergi Roberto en Arturo Vidal op de nominatie staan om te vertrekken. Met de voor Arthur Melo met Juventus geruilde Miralem Pjanic verwelkomt Barcelona deze zomer in ieder geval al een middenvelder.

“Financieel is er niet alles mogelijk, dus we willen dat de jeugd wordt ingepast. Gelukkig is er genoeg talent. Er moet een elftal komen waarnaar de mensen graag naar willen kijken”, sprak Koeman woensdag tegenover Ziggo Sport. Hij kreeg vervolgens de vraag of er eerst spelers verkocht moeten worden, alvorens Barcelona zelf iets kan ondernemen op de transfermarkt. “Er zal altijd iets mogelijk zijn. Maar als we een hele grote transfer willen maken, zal er eerst iemand verkocht moeten worden.”