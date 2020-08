‘Naam Cillessen verschijnt op driekoppig lijstje Premier League-club’

De toekomst van Jasper Cillessen lijkt buiten Valencia te liggen, ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2023. Volgens AS heeft de Spaanse club reeds een persoonlijk akkoord bereikt met Jose Manuel ‘Pepe’ Reina, de beoogde opvolger van de Nederlandse doelman in het Mestalla. Cillessen heeft de mogelijkheid om zijn loopbaan te vervolgen bij Aston Villa, zo weet The Athletic te melden.

Mocht Cillessen daadwerkelijk richting de Engelse club vertrekken, dan neemt hij op zijn beurt het stokje over van Reina. De 37-jarige sluitpost uit Spanje werd afgelopen seizoen door AC Milan verhuurd aan the Villans. Bovengenoemd medium benadrukt echter wel dat Cillessen niet bovenaan het lijstje staat van Aston Villa. De clubleiding op Villa Park heeft de voorkeur voor een keeper met Premier League-ervaring en daarvoor zijn momenteel twee niet nader genoemde kandidaten in beeld.

Reina is dus topkandidaat bij Valencia, dat wel eerst Cillessen van de loonlijst wil schrappen. De Spanjaarden zijn naar schatting jaarlijks elf miljoen euro, inclusief bonussen, kwijt aan de Oranje-international, wat neerkomt op tien procent van de totale salariskosten. Valencia maakt vanwege het mislopen van Champions League-voetbal zware tijden door op financieel gebied, waardoor er spelers verkocht dienen te worden. In dat kader werden onlangs Dani Parejo en Francis Coquelin voor tien miljoen euro verkocht aan Villarreal.

Voor Cillessen, vorig jaar voor 35 miljoen euro overgenomen van Barcelona, bestaat volgens AS alleen voorzichtige belangstelling van voormalig werkgever Ajax. De Amsterdamse club lijkt echter alleen bereid een bod neer te leggen in Valencia als André Onana alsnog vertrekt. Laatstgenoemde doelman is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging elders, maar ondanks geruchten over Chelsea en Paris Saint-Germain is hij nog altijd contractspeler van Ajax.