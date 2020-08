‘Transfervrije Thiago Silva (35) kan stap naar top van Premier League maken’

Chelsea is van plan om Thiago Silva een aanbieding te doen, zo weet de Daily Telegraph te melden. De 35-jarige centrumverdediger is bij Paris Saint-Germain in het bezit van een aflopend contract en speelt komende zondag zijn laatste wedstrijd voor les Parisiens, als de Champions League-finale tegen Bayern München op het programma staat. Het zou voor Silva nog een droom zijn om in de Premier League te kunnen spelen.

Silva droeg het shirt van achtereenvolgens Esporte Clube Juventude, FC Porto, Dynamo Moskou, Fluminense en AC Milan, alvorens hij in 2012 bij PSG terechtkwam. Na 314 optredens voor les Parisiens kreeg hij onlangs te horen dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club. De 88-voudig Braziliaans international is niet van plan om Europa te verlaten en heeft ook mogelijkheden om terug te keren naar Italië, daar Fiorentina en AC Milan belangstelling hebben.

De verdediger zou er echter nog van dromen om in de Premier League te spelen en is bereid om fors in te leveren om die droom te kunnen verwezenlijken. Silva verdiende bij PSG een kleine zeventien miljoen euro per jaar, maar hij zou met minder genoegen nemen om nog in Engeland te kunnen spelen. Chelsea heeft Silva aangeboden gekregen en wil hem nu de vurig gewenste kans in de Premier League geven. Beide partijen gaan spoedig om de tafel om over een tweejarig contract te praten.

Manager Frank Lampard zou met de Braziliaan ervaring aan zijn defensie kunnen toevoegen. Met Kurt Zouma, Andreas Christensen, Antonio Rudiger en Fikayo Tomori beschikt hij over de nodige centrumverdedigers, maar het is geen geheim dat de verdediging afgelopen seizoen kwetsbaar was en dat Lampard nog graag versterkingen voor zijn defensie zou willen verwelkomen. Chelsea verwelkomde eerder al Hakim Ziyech en Timo Werner, terwijl ook Kai Havertz op weg lijkt richting Stamford Bridge.