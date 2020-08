‘Ik heb het ook gelezen, maar woorden over Koeman zijn mij in de mond gelegd’

Victor Font i Manté liet deze week in de Spaanse pers optekenen dat Ronald Koeman geen coach meer is van Barcelona als hij de presidentsverkiezingen in maart 2021 wint van concurrent Joan Laporta. De presidentskandidaat laat echter snel een ander geluid horen. Volgens hem heeft Koeman in dat geval nog steeds toekomst in het Camp Nou, al is Xavi duidelijk de gedroomde hoofdtrainer van Font i Manté. Koeman tekende een tweejarig contract in Barcelona, al zal er na één seizoen wel al een evaluatie volgen.

"Ik heb ook de krantenkoppen gelezen dat hij (Koeman, red.) zelfs niet mijn trainer zou zijn als hij de treble wint, maar die woorden zijn in mijn mond gelegd", benadrukt Font i Manté in een uitgebreid interview met Sport. "Je moet die uitspraak wel in de juiste context plaatsen natuurlijk. We geloven dat het project bij Barcelona voor de komende tien jaar niet is gebouwd rond één persoon. Natuurlijk is de Barcelona-trainer een heel belangrijk persoon, maar hij is een onderdeel van een veel groter team."

Font i Manté hoopt ondanks zijn duidelijke voorkeur voor Xavi op nieuwe successen voor Barcelona met Koeman aan het bewind. "Ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat Barcelona en Koeman de treble winnen. Xavi zal als leider van het project dan zeker weten hoe hij plek kan maken voor het talent van Koeman", aldus de zakenman, die heel goed weet dat Koeman een geweldige reputatie heeft in Barcelona-kringen. "Ik wens hem het allerbeste. Hij heeft veel persoonlijkheid, speelde in het dreamteam (dat de Europa Cup I won in 1992, red.) en heeft gewerkt met Johan Cruijff."

Font i Manté voorziet echter wel problemen voor Koeman, die gaat samenwerken met de nieuwe technisch directeur Ramón Planes, de opvolger van de opgestapte Éric Abidal. "Hoe is het mogelijk dat Koeman te maken krijgt met Ramón Planes, één van de mensen die verantwoordelijk is voor alle foute keuzes op de transfermarkt in de afgelopen seizoenen. Dezelfde mensen die deze sportieve crisis hebben veroorzaakt, mogen gewoon de beslissingen blijven nemen. Dat slaat echt helemaal nergens op. Want zijn beslissingen hebben ook invloed op de komende jaren. Je moet als club ook verder kijken dan morgen."

De kandidatuur van Font i Manté wordt in ieder geval niet gesteund door oud-speler Jordi Cruijff. "Ik heb mijzelf niet verbonden aan hem of Xavi wat betreft de presidentsverkiezingen", benadrukt de coach van het Chinese Shenzhen FC in het Spaanse radiosportprogramma El Larguero. Cruijff meldt tevens dat hij deze zomer niet in contact is geweest met de huidige voorzitter Bartomeu, die in maart 2021 overigens niet herkozen zal worden. De door Font i Manté aangedragen Xavi zei onlangs tegen El País dat hij Cruijff graag zou willen opnemen in diens technische staf, mocht de oud-middenvelder ooit trainer worden van Barcelona.