TOTO‘s tips: De Jong wordt eerst scorende Nederlander in EL-finale sinds 2002

Waar Internazionale genadeloos het foutenfestival van Shakhtar Donetsk afstrafte, was het een dag eerder Luuk de Jong die uit het niets Sevilla naar de finale had geschoten. De Spanjaarden en Italianen zullen elkaar voor het eerst ontmoeten op het Europese toneel in een eindstrijd waarin Sevilla speelt om de zesde UEFA Cup/Europa League-titel in de historie, terwijl Inter voor de eerste Europese hoofdprijs gaat sinds 2010 (Champions League). In samenwerking met TOTO blikken we vooruit op de ontmoeting tussen de ploegen van Julen Lopetegui en Antonio Conte om de winst van de Europa League.

Vijf keer eerder stond Sevilla in de finale van de UEFA Cup/Europa League en vijf keer mochten de Spanjaarden de beker omhoog houden. De recordkampioen in dit toernooi kan voor de zesde keer op rij een finale van een UEFA-toernooi winnen en zich daarmee in een bijzonder rijtje voegen: alleen Liverpool (6 tussen 1972/73 – 1983/84) en Real Madrid (9 tussen 1984/85 – 2017/18, een lopende reeks) slaagden er in zes opeenvolgende UEFA-finales waarin deze teams uitkwamen te winnen. Slechts één horde wacht Sevilla nog om deze historische prestatie te bereiken.

Boekt Sevilla een zege op Inter en mag het voor de zesde keer de beker omhoog houden? Bekijk hier de quotering voor een zege van de Sevillistas.

Een finale kent echter zelden slechts één gigant. Internazionale is misschien wel Sevilla’s zwaarste tegenstander in een Europa League-finale tot nu toe. De Italianen staan voor de tiende keer in een finale van een UEFA-toernooi en kunnen voor het eerst sinds 2010 weer een grote Europese prijs pakken. Destijds wonnen de Italianen aan de hand van Wesley Sneijder de Champions League. Net als Sevilla is de ploeg uit Milaan in vorm; de vijf voorgaande Europa League-duels dit seizoen werden allemaal gewonnen. Maar ook als we iets verder terugkijken zien we een opvallende statistiek van de Italianen. Sinds het seizoen 2018/19 behaalde Inter in negen Europa League-duels zes keer een clean sheet en kreeg het slechts drie tegentreffers. Met onder anderen een ijzersterke Stefan de Vrij is een clean sheet ook tegen Sevilla niet ondenkbaar.

Een zege van Internazionale én een clean sheet? Kijk hier voor de quotering.

Tot slot: aan sterren geen gebrek bij beide ploegen. Vooral de Italianen hebben een aantal grote namen in het elftal met Lautaro Martínez, Christian Eriksen en Romelu Lukaku. Laatstgenoemde is in bloedvorm. De Belg scoorde in elk van de laatste zeven Europese wedstrijden voor i Nerazzurri (acht goals in totaal), en gaf ook nog eens vier assists in deze duels. Lukaku maakte liefst 33 doelpunten voor Internazionale dit seizoen in alle competities, het hoogste aantal voor een Inter-speler sinds Samuel Eto'o in 2010/11 (37 goals). Toch kan het zomaar zijn dat een andere spits de hoofdrol gaat opeisen. Tegen Manchester United liet Luuk de Jong zien ondanks zijn rol als invaller toch beslissend te kunnen zijn. De spits bezorgde zijn ploeg al een plek in de finale, maar misschien ligt er nog meer in het verschiet voor de 29-jarige spits.

Wordt Luuk de Jong de eerste scorende Nederlander in een UEFA Cup/Europa League finale sinds Pierre van Hooijdonk in 2001/02? Bekijk hier de quotering voor een goal van de spits.



Let op: speel bewust, 18+