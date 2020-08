Spaanse journalist wekt verbazing met gerucht over Messi en Real Madrid

Barcelona wil niets weten van een tussentijds vertrek van Lionel Messi, zeker niet nu Ronald Koeman is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer in het Camp Nou. Desondanks wordt er in Spanje volop gespeculeerd over de toekomst van de inmiddels 33-jarige spelmaker. In het televisieprogramma El Chiringuito TV komt eeuwige rivaal Real Madrid naar voren als mogelijke nieuwe werkgever van Messi.

De Spaanse sportjournalist Josep Pedredol brengt Messi in verband met de 34-voudig kampioen in Madrid. Voorzitter Florentino Pérez zou een groot bewonderaar zijn van het boegbeeld van Barcelona. "Mocht Messi gratis zijn op te halen, dan brengt Pérez hem morgen nog naar Madrid", aldus Pedredol. De uitspraak van de Spaanse voetbalkenner zorgt voor verbazing en gelach in de televisiestudio van bovengenoemd medium. Men lijkt het onwaarschijnlijk dat de Argentijn na afloop van zijn contract in 2021 richting de Koninklijke vertrekt.

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu was dinsdag tegenover Barça TV nog zeer stellig over de toekomst van Messi. "Messi heeft een contract met Barcelona tot medio 2021. Dat weet hij en dat weet iedereen. Ik praat regelmatig met Messi en vooral met zijn vader. En ook zij weten dat. Er is een project en er komt een nieuwe trainer (Koeman, red.) die op hem rekent. Messi wil zijn loopbaan bij Barcelona afsluiten, dat heeft hij vaak gezegd. Ik heb met Koeman gesproken en hij vertelde mij dat Messi de pijler van zijn project is."

Hij is nog altijd de beste voetballer ter wereld. De nummer één en hij is van ons. En in elk project van Barcelona komt duidelijk naar voren dat we over de beste voetballer ter wereld beschikken en dat we daarvan moeten profiteren. In het nieuwe project van Koeman wordt absoluut rekening gehouden met Messi", zo verzekerde Bartomeu. De aanvaller werd recentelijk ook in verband gebracht met Internazionale. De geruchten over een mogelijke transfer richting de Europa League-finalist kwamen op gang omdat Messi net als zijn vader een huis zou hebben aangeschaft in een dure wijk van Milaan.