Ziyech opent Premier League-seizoen met Chelsea tegen oude bekende

De Engelse voetbalbond heeft het speelschema in de Premier League voor het seizoen 2020/21 donderdag wereldkundig gemaakt. De eerste wedstrijden van de nieuwe jaargang worden afgewerkt op 12, 13 en 14 september. Regerend landskampioen Liverpool start met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Leeds United. Nummer twee Manchester City en buurman Manchester United komen tijdens de eerste speelronde nog niet in actie. Hakim Ziyech opent met Chelsea tegen het Brighton & Hove Albion van voormalig ploeggenoot Joël Veltman.

Fa Cup-winnaar Arsenal brengt op de eerste speeldag een bezoek aan stadgenoot en promovendus Fulham, terwijl het Tottenham Hotspur van Steven Bergwijn tegenover Everton staat. Ziyech krijgt bij Chelsea een week na de seizoensopening al te maken met kampioen Liverpool., De zes wedstrijden op zaterdag 12 september beginnen voorlopig allemaal om 16.00 uur Nederlandse tijd. Vanwege rechtstreekse uitzendingen op televisie kan hier echter nog een wijzigiging in worden aangebracht. De laatste speelronde van komend seizoen staat gepland voor zondag 23 mei 2021.

Het Liverpool van de Nederlanders Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum krijgt na Chelsea al snel te maken met weer een Londense club, want bekerhouder Arsenal komt 26 september op bezoek. Op 17 oktober staat de eerste derby met Everton op het programma, terwijl op 7 november een bezoek wordt gebracht aan Manchester City. De eerste krachtmeting met Manchester United volgt pas op 16 januari 2021.

Manchester City, dat afgelopen seizoen ver achter Liverpool eindigde, gaat 12 december op bezoek bij stadgenoot Manchester United. Het nieuwe kalenderjaar wordt begonnen met een bezoek aan Chelsea op 2 januari. Ziyech staat op 24 oktober voor de eerste keer op Old Trafford, als the Blues het die dag opnemen tegen Manchester United. Zaterdag 28 november krijgt de voormalig spelmaker van Ajax te maken met Bergwijn in de kraker tegen Tottenham.

Programma eerste speelronde Premier League 2020/21

Zaterdag 12 september

Crystal Palace - Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds United

Tottenham Hotspur - Everton

West Bromwich Albion - Leicester City

West Ham United - Newcastle United

Maandag 14 september

Brighton & Hove Albion - Chelsea

Sheffield United - Wolverhampton Wanderers