‘Naam van topspits verschijnt naast Mbappé en Haaland op lijstje Real’

Zinédine Zidane werkt volgens Le10Sport achter de schermen hard aan de opvolging op de lange termijn van Karim Benzema, die in december zijn 33ste verjaardag viert. De trainer van Real Madrid heeft Romelu Lukaku naar verluidt toegevoegd aan het vierkoppige lijstje. Naast de topschutter van Internazionale is Zidane erg gecharmeerd van Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland en Sadio Mané.

Mbappé, Haaland en Mané werden in verschillende buitenlandse media al eerder in verband gebracht met een transfer richting de Koninklijke en Lukaku is daar naar verluidt nu bijgekomen. Het is niet bekend welk bedrag Real overheeft voor de Belgische aanvaller, die een zeer geslaagd eerste seizoen achter de rug heeft in Milaan. Met twee doelpunten in de halve finale tegen Shakthar Donetsk (5-0) had Lukaku een groot aandeel in de finaleplaats van Inter in de Europa League. Vrijdag wacht Sevilla in de eindstrijd van het tweede Europese clubtoernooi.

Met nog een wedstrijd te gaan staat het seizoenstotaal van Lukaku inmiddels op 33 doelpunten, inclusief 23 treffers in de Serie A. De fysiek sterke aanvaller, vorig jaar voor ruim tachtig miljoen euro overgekomen van Manchester United. is nog maar één doelpunt verwijderd van het clubrecord van oud-spits Ronaldo. Laatstgenoemde sloot de jaargang 1997/98 af met 34 treffers in alle competities. Daarnaast kan de sterk presterende Lukaku zijn club de eerste Europese prijs sinds 2010 bezorgen. Inter veroverde in 2010 de Champions League door in de finale af te rekenen met het Bayern München van toenmalig coach Louis van Gaal.

Naast het ouder worden van Benzema is er volgens verschillende Spaanse media nog een reden dat Zidane graag een spits aan de selectie van Real wil toevoegen. Men is in het Santiago Bernabéu namelijk niet tevreden over Luka Jovic, die medio 2019 voor zestig miljoen euro werd overgenomen van Eintracht Frankfurt. Real heeft in ieder geval tot begin oktober de tijd om zaken te doen op de transfermarkt.