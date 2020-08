Franse media eensgezind en hard in kritiek op Memphis Depay

Olympique Lyon is er woensdagavond niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de Champions League. In de halve finale bleek Bayern München met 0-3 te sterk door doelpunten van Serge Gnabry (twee) en Robert Lewandowski. Memphis Depay kijkt terug op een tegenvallende avond, waarin hij het verschil niet kon maken en na een klein uur naar de kant werd gehaald. In de Franse media wordt de Oranje-international niet gespaard in de beoordelingen.

Depay stond 57 minuten op het veld in Estádio José Alvalade. Hij speelde geen opvallende rol, afgezien van een moment in de vierde minuut van de wedstrijd. Bij een stand van 0-0 werd de Nederlander gelanceerd door een steekpass van Maxence Caqueret, waarna hij afstormde op het doel van Manuel Neuer. Gehinderd door Jérôme Boateng en Gnabry, en een uitkomende Neuer, werd Depay gedwongen om uit te wijken naar rechts. Vanuit een lastige hoek schoot hij vervolgens in het zijnet. Kort daarna trof Karl Toko Ekambi nog de paal. Na die vroege kansen nam Bayern de regie langzaamaan over en de Duitsers zegevierden uiteindelijk met ruime cijfers.

AAHHH! Memphis Depay heeft maar één taak in de vierde minuut ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 19 augustus 2020

Hansi Flick erkende na afloop dat zijn ploeg mazzel heeft gehad. "Lyon is een goede ploeg, die ons in gevaar heeft gebracht. We hebben geluk gehad in de eerste tien minuten", erkent de trainer van Bayern. "Maar Serge Gnabry was buitengewoon goed. Hij zorgde voor opluchting met een geweldig doelpunt." De wedstrijd had na een kwartier in de tweede helft weer spannend kunnen worden. Houssem Aouar bracht Ekambi vrij voor Neuer, maar de spits schoot van dichtbij tegen de doelman aan. "Ik moest mijn ploeg redden", zegt Neuer over dat moment. "Als ze de achterstand hadden verkleind, zou het lastig zijn geworden. Ik geef toe dat ik geluk had bij die kans."

In de beoordelingen in de Franse media brengen worden de spelers van Lyon hard aangepakt. Houssem Aouar was volgens France Football de enige speler die zijn niveau haalde. De middenvelder kreeg een zeven voor wat mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Lyon is geweest. Technisch directeur Juninho bevestigde na afloop van de wedstrijd in gesprek met RMC Sport dat de club rekening houdt met het vertrek van Moussa Dembélé en Aouar, die als enige een voldoende kreeg van het Franse voetbaltijdschrift. Depay moest net als Léo Dubois, Marcelo, Fernando Marçal en Toko Ekambi genoegen nemen met een vier.

De Franse tak van Eurosport is keihard voor Depay en geeft hem met een drie het op één na laagste cijfer. Alleen Toko Ekambi scoort met een 2.5 slechter. “Zijn fysieke spel was van onschatbare waarde tijdens de goede periode van Lyon, maar zijn gemiste kans aan het begin van de wedstrijd was de start van een reeks missers voor het Bayern-doel”, zo klinkt het. “Hij had een aantal interessante acties in huis en schoot gevaarlijk op doel, maar gedurende de wedstrijd werd zijn invloed minder. Is dat het bewijs dat hij nog niet op zijn oude fysieke niveau is?”

Manuel Neuer reageert op het bereiken van de Champions League-finale

Ook Maxifoot vindt het optreden van Depay niet meer waard dan een drie. Een gemiste kans aan het begin van de wedstrijd wordt hem zwaar aangerekend. “Het was een hele kostbare misser”, zo luidt het oordeel. “Als hij na drie minuten had gescoord, zou de wedstrijd heel anders zijn verlopen. Na die gemiste kans slaagde hij er niet in om zichzelf te herstellen.” Ook Foot Mercato deelt een drie uit aan de Oranje-international en wijdt uit over de gemiste kans vroeg in de wedstrijd. “Daarna had hij het moeilijk in de duels met Boateng en Süle. Met name in fysiek opzicht had de aanvoerder van Lyon het moeilijk. Hierbij moet niet worden vergeten dat hij pas net terug is van een zware blessure.”

In tegenstelling tot andere media deelt L’Équipe het laagste cijfer niet uit aan Depay, al zal de aanvaller niet staan te springen om de vier die hij ontvangt voor zijn optreden. Alleen Marçal, Bruno Guimarães en Toko Ekambi scoren lager (drie). “De Memphis Depay van voor zijn blessure, die vol zelfvertrouwen en snelheid was, had de enorme kans in de vierde minuut hebben omgezet in een doelpunt." Ook Le Figaro zag Depay en zijn ploeggenoten allesbehalve uitblinken. “Toko Ekambi en Memphis hadden het vizier niet op scherp staan. Tegen met een ploeg van dit kaliber, is zo'n gebrek aan scherpte verlammend.”