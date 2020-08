‘Tot mijn grote verdriet wilde Gnabry zijn contract niet verlengen’

Serge Gnabry was woensdagavond in de halve finale van de Champions League wederom goud waard voor Bayern München, dat zich dankzij een 0-3 zege op Olympique Lyon plaatste voor de eindstrijd. De multifunctionele aanvaller tekende namelijk voor de eerste twee doelpunten van de Duitsers. Met name de openingstreffer was van een grote schoonheid. Gnabry heeft het ver geschopt sinds zijn vertrek bij Arsenal, weet ook toenmalig manager Arsène Wenger.

Wenger legt bij beIN Sports uit waarom de periode van Gnabry bij Arsenal geen onverdeeld succes was. "Ik haalde hem op zijn vijftiende weg bij VfB Stuttgart en hij was vaak geblesseerd", aldus de clubloze Fransman, die gelijk de kwaliteiten van de Bayern-ster opsomt. "Hij is creatief, gevaarlijk voor het doel, tweebenig, krachtig en zéér slim met de timing van zijn sprints. Serge was destijds nog een beetje gemakzuchtig, zoals dat vaak gaat met jonge spelers. Hij is echter zeer volwassen nu en één van de meest dominante spelers in Duitsland."

Na twee gigantische kansen voor Olympique Lyon komt Serge Gnabry met dit fantastische antwoord. Let op de camera in de laatste herhaling ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 19 augustus 2020

De voormalig Arsenal-manager deed er in 2016 alles aan om Gnabry voor the Gunners te behouden, zonder dat dat succes opleverde. "We waren al tot een akkoord gekomen met hem", verduidelijkt Wenger. "Als huurling was hij nauwelijks aan spelen toegekomen bij West Bromwich Albion. Serge kwam geblesseerd terug bij ons. We zijn toen zes maanden lang keihard met hem aan de slag gegaan, waarna hij zich bij Duitsland Onder-21 meldde. Bayern München wist uiteindelijk een deal te sluiten met Werder Bremen (waar Gnabry in 2016 terechtkwam, red.). Hij had daar zijn zinnen op gezet, Serge wilde zijn contract bij Arsenal niet verlengen, daar was ik erg verdrietig over."

Wenger wist enkele jaren geleden al dat Gnabry een succesvolle toekomst tegemoet zou gaan. "Ik had he gevoel dat hij een geweldige loopbaan zou gaan hebben." De Franse analist is vooral onder de indruk van de veelzijdigheid van de Duitse aanvaller. "Hij kan als nummer 9 spelen, maar zeker ook als nummer 10. Serge is een ontzettend intelligente speler", zo besluit Wenger.