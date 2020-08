Erik ten Hag in illuster rijtje na overwinning Bayern op Lyon

Door de overwinning van Bayern München op Olympique Lyon heeft Ajax zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Alleen wanneer Lyon het miljardenbal dit seizoen zou winnen, hadden de Amsterdammers als nummer één van de Eredivisie nog een voorronde moeten spelen op weg naar het hoofdtoernooi. Nu kwalificatie een feit is, komt hoofdtrainer Erik ten Hag terecht in een mooi rijtje met trainers.

Ten Hag is namelijk de vierde Ajax-trainer die minstens drie jaar op rij de Champions League in gaat. Eerder werd dit gepresteerd door Louis van Gaal (1994-1997), Ronald Koeman (2002-2005) en Frank de Boer (2011-2015). Onder leiding van Ten Hag plaatste Ajax zich in 2018 via de voorrondes voor het clubtoernooi. Uiteindelijk werd in die jaargang de finale op het laatste moment misgelopen in de return van de halve finale tegen Tottenham Hotspur (2-3).

Afgelopen seizoen slaagde Ajax er niet in om de groepsfase te overleven. In een poule met Chelsea, Valencia en Lille OSC eindigde het team van Ten Hag op de derde plaats. Doordat Ajax voor komend seizoen zeker is van deelname van de Champions League kan de club al ongeveer veertig miljoen euro bijschrijven aan inkomsten.

De loting voor de groepsfase vindt plaats op 1 oktober in Athene. Zoals te doen gebruikelijk worden de geplaatste teams bij de loting van de groepsfase verdeeld over vier Potten. Ajax zal hierbij in Pot 2 of Pot 3 terechtkomen. De Amsterdammers zijn hiervoor afhankelijk van welke club de Champions League en de Europa League wint, en of Benfica de voorronde weet te overleven. Mocht AZ door de voorronden heen komen, dan zitten de Alkmaarders gegarandeerd in Pot 4.