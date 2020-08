‘Ik ging toch steeds meer denken: is dat niet beter voor mij dan Ajax?’

Sven Botman zou na zijn verhuurperiode bij sc Heerenveen eigenlijk voor zijn kansen gaan bij Ajax. De centrumverdediger zal komend seizoen echter niet in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen zijn, want hij stapte voor acht miljoen euro over naar Lille OSC. Botman denkt dat hij er goed aan heeft gedaan om de Ligue 1 te verkiezen boven een terugkeer bij Ajax.

Botman speelde uiteindelijk geen minuut in de hoofdmacht van Ajax. "Ja, ik had natuurlijk wel graag ooit voor Ajax in de ArenA willen spelen, maar het mocht niet zo zijn", zo vertelt de mandekker in gesprek met Voetbal International. "Weet je, ik ben blij met deze stap, dus ik zit er niet heel erg mee, ofzo." Botman weet ook niet of hij bij Ajax aan spelen was toegekomen. "Er was wel heel veel concurrentie. Ik loop niet weg voor concurrentie, maar als er zoiets voorbij komt met een plan dat me heel erg aantrok, dan ben je denk ik gek als je dat niet doet."

In het seizoen op huurbasis in Heerenveen kreeg Botman niet echt het gevoel dat de Ajax-leiding heel erg met hem bezig was. "Ik heb eigenlijk heel weinig contact gehad, wel bij de wedstrijden tegen elkaar", vervolgt de naar Frankrijk vertrokken verdediger. "In de winter was er ook een beetje contact en later over het contract verlengen enzo." Norwich City was eventueel ook een optie geweest. "Het had gekund, maar er waren een paar randzaken, ook met Ajax eromheen. Zij wilden uiteindelijk niet meewerken, ze hadden ook wel een plan met mij en dat plan sprak mij ook meer aan dan Norwich."

Bij Lille was het gevoel gelijk een stuk beter. "Eigenlijk had ik gewoon mijn zinnen op Ajax gezet, ik had ook bijgetekend natuurlijk. Maar toen heb ik hun verhaal aangehoord en ging ik toch steeds meer denken: is dat niet beter voor mij? Uiteindelijk ben ik daar op in gegaan. Het lijkt voor mij een betere stap, dat gevoel heb ik", aldus Botman, die Ajax ondanks zijn vertrek wel blijft volgen. "Misschien komen we elkaar nog eens tegen in Europa, dat zou mooi zijn."