Voormalig Barcelona-aanvaller heeft geen goed woord over voor Koeman

Gerard Deulofeu heeft geen goed woord over voor Ronald Koeman. De aanstelling van de Nederlandse trainer bij Barcelona was voor Catalunya Radio reden om te vragen naar de ervaringen van de Watford-aanvaller met Koeman, maar die zijn niet positief. De twee werkten samen bij Everton en daar bewaart Deulofeu geen goede herinneringen aan.

De 26-jarige buitenspeler kwam tot dertien optredens onder Koeman in het shirt van Everton in het seizoen 2016/17, voordat hij in januari van die jaargang op huurbasis de overstap maakte naar AC Milan. De ex-speler van Barcelona kijkt met weinig plezier terug op de samenwerking met Koeman. “Ik kan jullie vertellen over mijn persoonlijke ervaringen met Koeman”, begint Deulofeu. “Maar dat wordt een kort verhaal. Hij heeft me werkelijk niets gebracht. Ik was ongelukkig en heb gevraagd om te vertrekken. Hij heeft me niets gebracht in de zes maanden die ik bij Everton was. We gaan zien hoe hij het gaat doen in het Camp Nou.”

Deulofeu keerde na zijn verhuurperiode bij AC Milan weer terug naar Barcelona, dat hem voor twaalf miljoen euro terugkocht van Everton. Een halfjaar later vertrok hij op huurbasis naar Watford, de club waar hij nog altijd speelt. The Hornets betaalden dertien miljoen euro om hem definitief in te lijven. Barcelona lijkt Deulofeu amper meer te volgen. “Om eerlijk te zijn doet de huidige situatie bij Barcelona me niets. Ik kan me niet druk maken om de problemen daar”, aldus Deulofeu.

De Spaanse aanvaller raakte in februari geblesseerd aan zijn knie en heeft nog maanden nodig om te herstellen. Naar eigen zeggen zal Deulofeu niet meer voor Watford spelen. “Ik ga de club deze zomer waarschijnlijk verlaten”, vertelt hij. “Het is voor ons een desastreus seizoen geweest, dat is geëindigd met een degradatie. Er is interesse vanuit Spanje, Italië en de Premier League.” Het contract van Deulofeu bij Watford loopt nog tot medio 2023.