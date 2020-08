AD: Koeman wil betaalbare Wijnaldum naar Barcelona halen

Georginio Wijnaldum mag hopen op een transfer naar Barcelona. Volgens het Algemeen Dagblad staat de Oranje-international ‘héél hoog’ op het verlanglijstje van Ronald Koeman. De nieuwe trainer van Barcelona sprak de afgelopen dagen met de clubleiding over de mogelijkheden om de selectie te verversen en daarbij zou de naam van de Liverpool-middenvelder gevallen zijn.

Wijnaldum heeft een contract tot medio 2021 bij Liverpool en een akkoord over een langer verblijf is tot dusver uitgebleven. Doordat hij over een jaar uit zijn contract loopt, wordt hij gezien als een betaalbare optie voor de Catalanen. Barcelona heeft weinig te besteden, maar door schoon schip te maken in de selectie moeten er miljoenen binnenkomen die direct weer uitgegeven kunnen worden aan nieuwe spelers.

Miralem Pjanic werd onlangs overgenomen van Juventus, maar zijn komst hoeft de komst van Wijnaldum volgens de krant niet in de weg te zitten. Het feit dat Wijnaldum nog niet heeft verlengd bij Liverpool heeft mogelijk te maken met een gesprek met Koeman. Het dagblad meldt namelijk dat in de omgeving van Wijnaldum wordt gefluisterd dat Koeman hem recent nog op het hart heeft gedrukt om vooral niet bij te tekenen in Liverpool.

De clubleiding van Barcelona wil meedenken met Koeman, waardoor een transfer van Wijnaldum realistisch wordt. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de middenvelder van the Reds samen met Frenkie de Jong, Lionel Messi, Marc-André ter Stegen en Clément Lenglet de kern van het nieuwe Barcelona kan gaan vormen. “Wijnaldum klaarde die klus bij Oranje na de donkere jaren tussen het najaar van 2014 en de zomer van 2018. In Barcelona wacht hem een soortgelijke opdracht”, zo klinkt het.