‘Fenerbahçe mengt zich in strijd om viervoudig international van Oranje’

Fenerbahçe en Fulham hebben zich bij Huddersfield Town gemeld met belangstelling voor Terence Kongolo, zo meldt sportjournalist Manu Lonjon via Twitter. Beide clubs willen Kongolo graag huren met een optie tot koop. Op de achtergrond heeft ook AZ belangstelling; de Alkmaarders zouden een verhuurperiode met verplichte optie tot koop hebben voorgesteld.

De belangstelling van Fulham en AZ was al enige tijd bekend, maar de inmenging van Fenerbahçe is een nieuwe ontwikkeling. De nummer zeven van het afgelopen seizoen in de Süper Lig is al enige tijd op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en werd de afgelopen dagen in verband gebracht met opties als Bastos (Lazio), Mauricio Lemos (Las Palmas), Diego Godín (Internazionale) en Eric Bailly (Manchester United). Caner Erkin en Gökhan Gönül kwamen al transfervrij over van Besiktas en Filip Novak maakte de overstap van Trabzonspor, maar zij spelen meestal op de flanken achterin.

Kongolo, die uit de voeten kan als linksback én als centrumverdediger, heeft een contract tot medio 2022 bij Huddersfield Town. Hij kwam in januari 2018 over van AS Monaco; na een halfjaar op huurbasis werd hij in de zomer van dat jaar definitief overgenomen voor twintig miljoen euro. Na zijn eerste volledige seizoen, waarin hij 32 competitieduels speelde, degradeerde Huddersfield Town van de Premier League naar de Championship. In januari van dit jaar werd hij tot het einde van het seizoen gestald bij competitiegenoot Fulham. In zijn enige wedstrijd, een invalbeurt tegen Blackburn Rovers op 8 februari, liep hij een voetblessure op die hem de rest van het seizoen buitenspel zette.

Het is nu de vraag waar de toekomst van Kongolo ligt. De viervoudig international van Oranje, die in de Eredivisie alleen voor Feyenoord speelde, wordt al langere tijd met AZ in verband gebracht. Volgens eerdere berichtgeving van het Algemeen Dagblad is Huddersfield Town bereid om Kongolo zonder een huursom naar Alkmaar te laten vertrekken, mits AZ zijn volledige salaris betaalt. Daar kan of wil de Eredivisionist niet aan voldoen. Fulham toonde vervolgens interesse om de 26-jarige Kongolo, na zijn kortstondige verhuurperiode begin dit jaar, langer voor de club te behouden.