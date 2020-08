Frits Wester deelt opvallende waarschuwing van Van Gaal richting Koeman

Ronald Koeman werd woensdag officieel gepresenteerd als de nieuwe trainer van Barcelona, waardoor de KNVB definitief op zoek moet naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. Inmiddels wordt er al volop gespeculeerd over de opvolger voor Koeman en de zoektocht komt ook bij Jinek ter sprake. Politiek journalist Frits Wester is bevriend met Louis van Gaal en schuift de 69-jarige oefenmeester naar voren als nieuwe bondscoach, maar deelt tegelijkertijd een waarschuwing van de voormalig bondscoach aan het adres van Koeman.

Hans Kraay junior begint in het televisieprogramma als de opvolging van Koeman ter sprake komt en verwijst naar de speciale Voetbalpraat van dinsdagavond, waarin ook Kenneth Perez, Sjoerd Mossou en presentator Jan Joost van Gangelen verschenen. “We hadden allemaal een andere naam. Frank de Boer is vrij en Kenneth Perez zei hij heel terecht: ‘Iedereen die nu vrij is, heeft een krasje’. Frank de Boer is vier keer achter elkaar kampioen geworden, maar nu ook drie keer ontslagen. Niemand komt loepzuiver aan en ik noemde Henk ten Cate. Ik denk dat hij het dichtst bij het werkwijze van Koeman komt, iemand die er boven kan staan.”

Wester, politiek journalist voor RTL, is bevriend met Van Gaal en wordt om die reden gevraagd naar zijn mening over de opvolging van Koeman. “Nou ja, het Nederlands elftal zit nu in een soort tussenfase. Je kunt iemand kiezen voor de lange termijn. Maar ik denk dat je de tussenfase ook even als tussenfase moet zien. Er zit iemand in zijn appartement in Zwitserland die het zo zou kunnen overnemen, iemand die alle jongens goed kent”, zo wijst Wester naar Van Gaal. Hij stelt dat hij de oefenmeester in ruste een aantal uur eerder nog heeft gesproken.

Presentatrice Eva Jinek vraagt Wester of hij het met Van Gaal over het bondscoachschap heeft gehad. “Daar hebben we het niet over gehad. We hebben geappt en op een kleine hint van mij werd niet duidelijk gereageerd. Wél op het vertrek van Koeman”, zegt Wester. Hij aarzelt vervolgens even en doet uit de doeken dat Van Gaal een kleine waarschuwing aan het adres van Koeman heeft uitgedeeld. “Louis zei dat Koeman moet gaan uitkijken dat hij niet wordt gezien als trainer die nooit iets echt afmaakt, want dit is niet de eerste keer dat hij vroegtijdig vertrekt.”

Koeman begon zijn trainersloopbaan bij Vitesse, dat hij tussentijds verliet voor Ajax. Na ruim drie jaar nam hij ontslag bij de Amsterdammers, waarna hij bij Benfica aan de slag ging. In Portugal vertrok hij na een jaar richting PSV, waar hij in oktober 2007 na één volledig seizoen vertrok naar Valencia. Hij stelde dat hij ‘op de trein moest springen’, maar werd na nog geen halfjaar bij de Spaanse club te hebben gewerkt al ontslagen. Koeman keerde een jaar later terug naar Nederland om bij AZ aan de slag te gaan, maar werd hier al binnen een halfjaar op straat gezet. Vervolgens diende hij bij Feyenoord wel zijn contract uit en vertrok hij na drie volledige seizoenen naar Southampton. The Saints liet hij wel tussentijds achter zich voor Everton, waar hij na anderhalf jaar ontslagen werd.

“Koeman is weleens op de trein gesprongen naar Valencia, maar dat is nu helemaal niet meer aan de orde. Hij heeft Feyenoord gereanimeerd en hetzelfde gedaan bij Oranje”, reageert Kraay junior op het verwijt dat richting Koeman wordt gemaakt. De 57-jarige oefenmeester was clubloos toen de KNVB hem in februari 2018 aanstelde als bondscoach. Kraay benadrukt dat Koeman 'wedstrijden spelen het leukste vindt' en wijst naar het feit dat Oranje nu al een tijd niet heeft gespeeld. “Ik vind helemaal niet dat hij de boel in de steek gelaten heeft, ik snap hem volledig.”