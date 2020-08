Bayern ontsnapt in beginfase en maakt zich op voor droomfinale

Bayern München staat komende zondag in de finale van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain. Der Rekordmeister was in de halve finale met 0-3 te sterk voor het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete, vooral door twee doelpunten van Serge Gnabry in de eerste helft. Op dat moment hadden de Fransen Bayern al laten ontsnappen, want in het eerste kwartier bij een 0-0 stand werden grote kansen door Depay en Karl Toko Ekambi onbenut gelaten.

Zowel Lyon als Bayern trad ongewijzigd aan ten opzichte van de kwartfinales tegen Manchester City (1-3) en Barcelona (2-8). Het betekende dat Moussa Dembélé, die de Fransen met twee doelpunten hoogstpersoonlijk een plaats in de halve finale bezorgde, het andermaal moest stellen met een reserverol, terwijl aanvoerder Depay samen met Ekambi de voorste linie vormde. Het was de Nederlandse aanvaller die na slechts vier minuten spelen al een levensgrote kans kreeg. Zijn poging oog in oog met Bayern-doelman Manuel Neuer ging echter net langs de verkeerde kant van de paal in het zijnet.

AAHHH! Memphis Depay heeft maar één taak in de vierde minuut ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 19 augustus 2020

Kort daarna liet Bayern zich voor het eerst zien, toen een inzet van Leon Goretzka Lyon-doelman Anthony Lopes tot een uiterste inspanning dwong. Het dichtst bij een doelpunt in het eerste kwartier was echter Ekambi, die zich knap vrij speelde in het strafschopgebied en vervolgens de paal raakte. Een beetje tegen de verhoudingen in werd de ban uiteindelijk gebroken aan de andere kant van het veld. Gnabry ontving met achttien minuten op de klok de bal na een lange pass van Joshua Kimmich, dribbelde naar binnen en vond met zijn linkervoet de linkerbovenhoek achter Lopes: 0-1.

Na ruim een halfuur spelen verdubbelde Bayern de marge. Ivan Perisic vond voor het doel Robert Lewandowski, die aanvankelijk op de bal viel en vervolgens Lopes nog zag redden. Gnabry maakte in de rebound van dichtbij echter geen fout en tekende voor zijn tweede treffer van de avond. Het bracht Bayern na de eerste helft al in de zetel en de eerste mogelijkheid na rust was ook voor der Rekordmeister. Perisic dook vrij op in het strafschopgebied, maar zijn poging miste kracht om Lopes in de problemen te brengen.

Na twee gigantische kansen voor Olympique Lyon komt Serge Gnabry met dit fantastische antwoord. Let op de camera in de laatste herhaling ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 19 augustus 2020

De wedstrijd had na een kwartier in de tweede helft weer spannend kunnen worden. Houssem Aouar bracht Ekambi vrij voor Neuer, maar de spits schoot van dichtbij tegen de doelman aan. Garcia besloot vervolgens Depay, Ekambi en Léo Dubois van het veld te halen voor Dembélé, Jeff Reine-Adélaïde en Kenny Tete. Olympique Lyon bleef zoeken naar de aansluitingstreffer en zorgde voor een aantal gevaarlijke momenten. Toch leek de derde treffer van de avond tien minuten voor tijd al aan de andere kant te vallen. Een doelpunt van de voor Gnabry ingevallen Philippe Coutinho werd echter geannuleerd wegens buitenspel.

Neuer moest vervolgens nog één keer reddend optreden, na een schot van Aouar. Dichter bij een aansluitingstreffer kwam Olympique Lyon niet meer en het slotakkoord kwam drie minuten voor tijd op naam van Lewandowski. De Poolse spits bepaalde op aangeven van Kimmich met een kopbal de eindstand op 0-3 en tekende voor zijn vijftiende Champions League-doelpunt van dit seizoen. Der Rekordmeister staat komende zondag om 21.00 uur in het Estádio da Luz in de eindstrijd van de Champions League tegenover PSG, dat zich dinsdagavond al dankzij een 0-3 overwinning op RB Leipzig verzekerde van een finaleplaats.