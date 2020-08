Koeman reageert op dreigement: ‘Als ik dat gevoel had, had ik dit nooit gedaan’

Ronald Koeman werd woensdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Barcelona. Nog voor de presentatie van de 57-jarige oefenmeester liet kandidaat-voorzitter Víctor Font i Manté optekenen dat Koeman geen trainer meer zal zijn zodra hij tijdens de presidentsverkiezingen van maart 2021 gekozen wordt. Het is een publiek geheim dat Font i Manté het liefst clubicoon Xavi, momenteel trainer bij het Qatarese Al-Sadd, aan het roer zou willen zien bij de Catalanen. Koeman haalt in gesprek met Ziggo Sport zijn schouders op als hem gevraagd wordt naar de komst van een eventuele nieuwe voorzitter.

“Als je benaderd wordt, wil je wel horen hoe de visie is van de club voor de komende jaren. Dat is niet zo makkelijk, omdat je volgend jaar verkiezingen gaat krijgen”, begint Koeman. Presentator Jack van Gelder haalt aan dat het voor de huidige voorzitter Josep Maria Bartomeu ‘moeilijk is om over zijn eigen graf heen te regeren’. “Dat houdt deze voorzitter wel bezig, hij wil het goed overdragen. Maar aan de andere kant kiest hij voor de man waar hij nu het meeste vertrouwen in heeft. Wat de eventuele president die na een jaar gaat komen daarvan vindt, oké... Ik ben natuurlijk wel iemand in Barcelona. Ik moet zorgen dat het elftal functioneert en dat de mensen tevreden zijn. Dan zal het extra moeilijk zijn om voor een nieuwe president te zeggen: ‘Ik ga voor een andere trainer’.”

De welgestelde zakenman Font i Manté hoopt in maart 2021 gekozen te worden tot de nieuwe president van Barcelona. Hij is voornemens een Barcelona op te bouwen dat meer focust op de jeugd en ziet Xavi als de ideale trainer. "Als ik voorzitter word, zal Koeman geen trainer meer zijn", benadrukte Font i Manté. Naast de zakenman heeft voorlopig ook Joan Laporta laten weten dat hij als kandidaat-voorzitter wil deelnemen aan de vervroegde presidentsverkiezingen, die aanvankelijk in de zomer van volgend jaar georganiseerd zouden moeten worden en nu in maart 2021 al op het programma staan. Laporta, die tussen 2003 en 2010 voorzitter was, sprak eerder de ambitie uit om Josep Guardiola terug te halen als trainer.

‘Als ik president word, zal Koeman geen trainer van Barcelona meer zijn’

Víctor Font i Manté liet zich woensdag in duidelijke bewoordingen uit over de huidige gang van zaken bij Barcelona. Lees artikel

Van Gelder benadrukt dat Koeman ‘niet de dupe mag worden’ van de komst van een nieuwe voorzitter. “Daar is wel over gesproken. Als ik het gevoel gehad dat ze iemand nodig hadden die door de porseleinen kast heen dendert, schoon schip maakt en na een jaar weer weg mag, dan had ik dit nooit gedaan”, stelt de oefenmeester. Van Gelder vraagt zich af of Koeman zich nu direct bij Lionel Messi gaat melden. “Het is duidelijk dat ik vanaf nu ga werken aan het elftal voor volgend seizoen en Messi is daarin de belangrijkste speler. Alleen ga ik wel praten over hoe ik denk dat hij in het elftal moet functioneren en welke rol hij gaat spelen.”

“Financieel is er niet alles mogelijk, dus we willen dat de jeugd wordt ingepast. Gelukkig is er genoeg talent. Er moet een elftal komen waarnaar de mensen graag naar willen kijken”, vervolgt Koeman. Hij krijgt vervolgens de vraag of er eerst spelers verkocht moeten worden, alvorens Barcelona zelf iets kan ondernemen op de transfermarkt. “Er zal altijd iets mogelijk zijn. Maar als we een hele grote transfer willen maken, zal er eerst iemand verkocht moeten worden.”