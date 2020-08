‘Gerard Piqué krijgt uiterst verrassende aanbieding uit de Premier League’

Na de komst van Ronald Koeman lijkt er een grote schoonmaak op komst bij Barcelona. President Josep Maria Bartomeu noemde Gerard Piqué dinsdag niet in het rijtje met spelers die per se bij de Catalanen dienen te blijven. Libero claimt dat de 33-jarige centrumverdediger deze zomer kan terugkeren naar Engeland, aangezien het gepromoveerde Fulham hem een aanbieding zou hebben gedaan.

Piqué speelde tussen 2004 en 2008 voor Manchester United, waar hij tot 23 optredens in de hoofdmacht van de Engelse grootmacht kwam. Na vier jaar, waarin hij een seizoen op huurbasis doorbracht bij Real Zaragoza, keerde hij terug naar jeugdliefde Barcelona, waar hij uiteindelijk uitgroeide tot steunpilaar. Inmiddels heeft Piqué maar liefst 543 optredens voor de Catalanen achter zijn naam staan en hij won met Barcelona onder meer drie keer de Champions League, drie keer het WK voor clubteams, acht landstitels en zes keer de Copa del Rey.

Ondanks dat hij nog beschikt over een tot medio 2022 lopend contract, zou Piqué nu op weg kunnen zijn richting de uitgang bij Barcelona. Bartomeu kreeg dinsdag tijdens de persconferentie de vraag welke speler absoluut niet te koop is. “Lionel Messi en heel veel andere voetballers. Het zou een cliché zijn als ik alleen Messi zou zeggen. Hij is de beste speler van de voetbalgeschiedenis, maar er zijn andere voetballers die evenmin te koop zijn. Veel jonge voetballers. Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Frenkie de Jong, Nélson Semedo, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann… Het zijn allemaal voetballers waar we heel veel op rekenen en die naar Barcelona zijn gekomen om hier ook heel lang te blijven.”

Piqué liet zich na de beschamende 2-8 nederlaag van Barcelona in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München keihard uit. “Niemand is onaantastbaar, zeker ik niet. Als ik weg moet om plaats te maken voor vers bloed, dan ga ik weg. Dat bied ik bij dezen aan. Iedereen bij de club moet gaan kijken wat het beste is voor de club”, sprak de vice-aanvoerder tegenover Movistar. Fulham zou hem nu de uiterst verrassende mogelijkheid bieden om te kunnen vertrekken bij Barcelona.

Na een jaar afwezigheid keren the Cottagers komend seizoen terug in de Premier League. Fulham slaagde erin om via de play-offs te promoveren, na een 1-2 overwinning op Brentford in de finale op Wembley. De Londenaren zouden de verdediging nu graag van de nodige ervaring willen voorzien met het aantrekken van Piqué, al valt te betwijfelen hoe groot de kans is dat hij daadwerkelijk op de aanbieding ingaat. Fulham versterkte de selectie voorlopig nog niet, al werd Anthony Knockaert na een huurperiode wel definitief overgenomen van Brighton & Hove Albion.