Toni Kroos: Hoe de WhatsApp-groep van Real Madrid reageerde op de 2-8

De spelers van Real Madrid vermaakten zich vrijdag wel met de wedstrijd tussen Barcelona en Bayern München (2-8) in de kwartfinale van de Champions League. Toni Kroos vertelt woensdag in zijn podcast Einfach mal Luppen dat hij als ex-speler van Bayern hoopte op succes voor Der Rekordmeister, maar dat ook zijn ploeggenoten blij waren met de vernedering van Barcelona in Estadio da Luz.

Kroos vertelt dat de spelers van Real Madrid tijdens de wedstrijd onderling contact hadden in de WhatsApp-groep. "Ik kan niet alles laten zien, maar je snapt vast wel dat we niet aan het rouwen waren. Van een beetje leedvermaak was wel sprake", erkent de middenvelder, die zelf tussen 2007 en 2014 voor Bayern speelde. Het was niet de eerste keer dat Real Madrid plezier beleefde aan een pijnlijke Europese avond voor de rivaal, zo voegt hij eraan toe.

Ook in het seizoen 2017/18 vermaakte Real Madrid zich, toen Barcelona op onverwachte wijze werd uitgeschakeld in de Champions League. De club won destijds in de kwartfinale voor eigen publiek met 4-1 van AS Roma, maar verloor de uitwedstrijd met 3-0. Zelf bereidde Real Madrid zich op dat moment voor op de returnwedstrijd tegen Juventus, die een dag later plaatsvond. "Voor mijn kamer stonden jongens te rennen en te schreeuwen. Ik heb het niet gezien, maar er zaten zeker wat spelers tussen. Het leeft hier nogal."

Dit seizoen werd Real Madrid al in de achtste finale uitgeschakeld. Tweemaal verloor de club van Manchester City: met 1-2 en 2-1. Kroos zegt dat hij die domper inmiddels heeft verwerkt. "Maar dat betekent niet dat het me niet meer frustreert. Real Madrid hoort verder te komen dan de laatste zestien. Ik vind ook dat ik verder hoor te komen." Op dit moment is Bayern, dat woensdagavond aantreedt tegen Olympique Lyon in de halve finale, de gedoodverfde winnaar van de Champions League. "Door de resultaten tot dusver zie ik Bayern als de favoriet. Ik denk dat zij de Champions League gaan winnen. Het is de beste overgebleven ploeg", vindt Kroos.