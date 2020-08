Uitblinker van kwartfinale begint op bank tijdens duel tussen Lyon en Bayern

De opstellingen voor het duel tussen Olympique Lyon en Bayern München in de halve finale van de Champions League zijn bekend. De opstelling van de kampioen van Duitsland is onveranderd ten opzichte van de met 2-8 gewonnen kwartfinale tegen Barcelona. Aan de zijde van Olympique Lyon staat Moussa Dembélé, met twee doelpunten nog de uitblinker in de met 1-3 gewonnen kwartfinale tegen Manchester City, niet in de basiself, maar speelt Karl-Toko Ekambi opnieuw naast aanvoerder Memphis Depay in de voorste linie.

Het betekent dat trainer Rudi Garcia geen wijzigingen heeft doorgevoerd ten opzichte van het duel met Manchester City én de met 2-1 verloren wedstrijd in de achtste finale tegen Juventus, die werd overleefd door een 1-0 zege in de heenwedstrijd. Tijdens de stunt van Olympique Lyon tegen Manchester City was Dembélé de grote man aan de zijde van les Gones. Dankzij twee doelpunten van de een kwartier voor tijd voor Depay ingevallen spits in de laatste tien minuten verzekerde Olympique Lyon zich met een 1-3 overwinning van een plaats in de halve finale.

Garcia heeft er desondanks voor gekozen om Dembélé andermaal buiten de basiself te houden ten faveure van Ekambi. De 28-jarige spits, die dit seizoen in 45 wedstrijden goed was voor 24 doelpunten, had nog wél een basisplaats in de na strafschoppen verloren finale van de Coupe de France tegen Paris Saint-Germain van twee weken geleden. In de Champions League valt Garcia voorlopig terug op dezelfde elf zónder Dembélé, Het betekent dat les Gones woensdagavond andermaal aantreden met een driemansdefensie, bestaande uit Marcelo, Jason Denayer en Fernando Marçal. Kenny Tete begint op de reservebank.

Bayern bereikte de laatste vier door met 2-8 van Barcelona te winnen. In dat duel moest trainer Hansi Flick het stellen zonder de geblesseerde Benjamin Pavard, waardoor Joshua Kimmich als rechtsback speelde en Thiago Alcântara en Leon Goretzka het defensieve blok op het middenveld vormden. Pavard zit tegen Olympique Lyon op de bank, waardoor Flick niks wijzigt aan zijn opstelling. Het betekent dat Ivan Perisic opnieuw de voorkeur krijgt boven Kingsley Coman, evenals in het duels met Barcelona en Chelsea (4-1 zege). Johsua Zirkzee neemt bij Bayern weer plaats op de reservebank.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Marcelo, Denayer, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi en Depay.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller, Perisic en Lewandowski.