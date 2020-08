Koeman neemt veelbesproken uitspraak over Frenkie de Jong niet terug

Het ziet ernaar uit dat Frenkie de Jong bij Barcelona onder Ronald Koeman een kans krijgt op zijn favoriete positie: vlak voor de defensie. Tijdens zijn officiële perspresentatie zei de kersverse trainer van Barcelona dat hem er veel aan is gelegen om De Jong maximaal te laten renderen. Twee maanden geleden stelde Koeman al dat De Jong het best tot zijn recht komt in de as van het veld en die uitspraak neemt hij niet terug, nu hij is aangesteld in het Camp Nou.

Door de pers werd Koeman gevraagd naar zijn oordeel over het debuutseizoen van De Jong De van Ajax overgekomen middenvelder speelde 42 officiële wedstrijden en daar is zijn nieuwe trainer blij mee. "Voor een speler van zijn leeftijd is het altijd moeilijk om de stap naar Barcelona te zetten", zei Koeman. "Maar het is een goed jaar voor hem geweest, waarin hij veel wedstrijden heeft gespeeld. Ik heb eens gezegd dat hij niet op dezelfde positie speelt bij Barcelona als onder mij bij het Nederlands elftal. Ik wil de spelers op de positie zetten waar ze zich het best voelen en waar ze het best voetballen. Dat is het geval voor Frenkie de Jong en ook voor andere spelers. Dat is het beste voor hem en voor de rest van de ploeg."

Koeman stelde in juni dat De Jong beter tot zijn recht zou komen op de positie die afgelopen seizoen doorgaans door Sergio Busquets werd bekleed. De Jong speelde in Nederland altijd vlak voor de verdediging, maar zowel Ernesto Valverde als Quique Setién liet de Oranje-international ‘hoger’ op het veld spelen. “Ik denk dat hij prima in die rol kan groeien, maar zijn favoriete positie is en blijft de positie waar Busquets nu speelt”, zei Koeman destijds. “Busquets speelt al jaren op de plek waar De Jong eigenlijk zou moeten spelen.” De uitspraak wordt met name de afgelopen dagen vaak aangegrepen in de speculaties over de toekomst van De Jong en Busquets onder Koeman.

Koeman naar Barcelona: 'Veel hangt af van het instapmoment'

Busquets startte het voorbije seizoen als wisselspeler, maar al snel koos de technische staf voor een meer aanvallende rol voor De Jong en stonden beiden veelal samen aan de aftrap. Het is echter de vraag welk perspectief de Spanjaard heeft onder Koeman. Busquets wordt volgende maand 32 jaar en volgens AS moet hij zich voorbereiden op een eventuele bijrol onder de nieuwbakken oefenmeester. Als hij daar niet toe bereid blijkt, zo stelde journalist Juan Jiménez eerder op de woensdag, dan zal Koeman aansturen op zijn vertrek. Voor Koeman is Lionel Messi de absolute pijler van zijn project, maar spelers als Busquets, Gerard Piqué en Jordi Alba genieten niet dezelfde status.

Tijdens de persconferentie trok een journalist de vergelijking met Josep Guardiola, die kort na zijn aanstelling in 2008 duidelijk maakte dat veteranen Ronaldinho, Deco en Samuel Eto'o geen deel uitmaakten van zijn toekomstplannen. Moet Koeman binnenkort eenzelfde boodschap verkondigen? "We moeten doen wat het beste voor de club is. Als het om spelers gaat, is dat om de selectie zo sterk mogelijk te maken. Ik weet dat er spelers zijn die op een bepaalde leeftijd zijn. Die moet je respecteren. Als ik beslissingen moet nemen, zal ik die ook nemen." Koeman hintte dat hij dergelijke kwesties heeft besproken met voorzitter Josep Maria Bartomeu, die naast hem zat.

"We hebben het over de beslissingen die we moeten nemen. Ik houd er niet van om namen te noemen, uit respect voor de spelers", maakte hij duidelijk. "Een speler van 31 of 32 is nog niet uitgespeeld", voegde Koeman er evenwel aan toe. "Ze moeten gretig blijven en het maximale willen geven voor de club. Je hebt ook spelers van twintig die niet alles geven en niet het maximale rendement halen. We moeten op zoek gaan naar de best mogelijke ploeg. Ik praat wel met de spelers, want ik wil alleen werken met spelers die ervoor willen gaan. Als ze dat niet willen, moeten ze zeggen dat ze niet tevreden zijn."