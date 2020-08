KNVB meldt grote tegenvaller op weg naar Nations League-duels

Het Nederlands elftal wordt op 4 september tegen Polen en 7 september tegen Italië niet gesteund door de eigen supporters. De KNVB heeft woensdagmiddag namelijk naar buiten gebracht dat de Johan Cruijff ArenA in september van de UEFA dicht moet blijven voor publiek. Ook bij wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen en Jong Oranje is vanwege de coronacrisis geen publiek welkom.

De Europese voetbalbond maakte woensdag bekend dat bij alle interlands in Europa die tot en met 24 september moeten worden afgewerkt geen toeschouwers aanwezig mogen zijn. Zodoende neemt het team van interim-bondscoach Dwight Lodeweges het in een leeg stadion op tegen Polen en Italië in de Nations League. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB reageert teleurgesteld.

“We hebben met z’n allen lang op deze wedstrijden moeten wachten. Het is heel mooi dat het interlandvoetbal weer begint, maar het is ook erg jammer dat hier geen publiek bij aanwezig kan zijn”, zegt hij op de website van de KNVB. “Het is wel begrijpelijk dat de UEFA hiervoor kiest, om geen onderlinge verschillen te laten ontstaan tussen de 55 landen waarin UEFA-interlands worden gespeeld.”

De KNVB hoopt dat in oktober wel weer supporters aanwezig mogen zijn. “De UEFA wil bij de Super Cupwedstrijd op 24 september in Boedapest proefdraaien met beperkt publiek. Laten wij hopen dat we bij Nederland-Mexico op woensdag 7 oktober wel weer publiek kunnen ontvangen.”