Bayer Leverkusen wil KNVB in zoektocht buiten de deur houden

Bayer Leverkusen zal niet willen meewerken wanneer de KNVB aanklopt voor Peter Bosz. Directeur Rudi Völler zegt tegenover Kicker dat de huidige trainer van de Bundesliga-club wat hem betreft niet in beeld komt voor het bondscoachschap van Oranje. De naam van Bosz wordt in de media veelvuldig genoemd nu Ronald Koeman is vertrokken als keuzeheer van het Nederlands elftal.

“Dat de trainer in trek is, is overduidelijk. Daarom hebben we ook met hem verlengd. We zullen alles eraan doen om met hem een topseizoen te spelen”, aldus Völler. “We hebben een duidelijk project lopen en ik weet dat Peter zich hier supergoed voelt. Ook al hebben we aan het eind van het seizoen in de strijd om de DFB Pokal en Europa League doelen niet bereikt, we zijn in de basis beter geworden.” Het contract van Bosz bij Leverkusen loopt door tot medio 2022.

KNVB-directeur Eric Gudde heeft tegenover De Telegraaf laten weten dat er geen haast wordt gemaakt met de aanstelling van een nieuwe bondscoach. De bond gaat op zoek naar een trainer met dezelfde soort eigenschappen als Koeman. “Waar Nico-Jan Hoogma en ik naar hebben gekeken, is: wat maakt deze coach nou zo succesvol met deze groep?”, begint Gudde. “Ronald is de grote manager, die het maximale uit de andere stafleden haalt. Die zet hij helemaal in hun kracht, dus dat zit uitstekend in elkaar. Zijn contact met de spelersgroep en wedstrijd-coaching zijn fantastisch. De connectie tussen de bondscoach en de spelers is perfect. Dat zijn cruciale kwaliteiten, waar we bij een opvolger naar kijken.”

“Het is de vraag of iemand beschikbaar is en of hij het wel of niet leuk vindt om bij Oranje te werken”, vervolgt Gudde. “Deze coach en groep voelden aan als een maatpak en het is niet zo simpel om even een mouw of een manchet te wisselen en te zeggen: we gaan weer verder. We betrachten zorgvuldigheid om echt een goede keuze te maken en hebben goed contact met de spelersraad.” De taken van Koeman worden voorlopig waargenomen door Dwight Lodeweges.