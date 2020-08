Edgar Davids: ‘Ja, het Nederlands elftal is zeker iets voor mij’

Edgar Davids staat het begin van zijn trainersloopbaan en laat in gesprek met De Telegraaf weten dat hij niet onwelwillend tegenover het bondscoachschap staat. Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona mag de KNVB hem altijd bellen. “Ja, het Nederlands elftal is zeker iets voor mij. Zeer zeker. Zou kunnen. Maar het zijn nu grote schoenen om te vullen, hè”, aldus de oud-international.

Onder leiding van Koeman plaatste Oranje zich voor het EK en werd de finale van de Nations League bereikt. Nadat hij Barcelona al twee keer eerder had geweigerd, wilde hij dat niet voor een derde keer doen. “Ik denk dat hij het exceptioneel goed gedaan heeft”, stelt Davids. “Wie hem moet opvolgen? Dat is nu heel lastig. Koeman heeft bewezen dat hij de juiste man voor het Nederlands elftal was. Ja, ik denk dat KNVB nu in zak en as zit.”

De meest geschikte kandidaat om het stokje van Koeman over te nemen is in de ogen van Davids zijn oude trainer Louis van Gaal, met wie hij bij Ajax onder meer de Champions League won. “Ik denk het wel. Als hij het zou willen en iedereen is het er mee eens, waarom niet? Hij heeft het goed gedaan op het WK (in Brazilië, red.). Hij heeft toen het maximale eruit gehaald”, aldus Davids tegen de krant.

Davids mag zich sinds kort assistent-trainer van Telstar noemen. Hij nam zelf contact op met hoofdtrainer Andries Jonker met de vraag of hij wat bij de club kon doen. “Ik wil me hier door ontwikkelen als trainer, om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan”, zegt, Davids, die zonder contract, vergoeding en verplichtingen werkt bij Telstar. Hij had wellicht bij een grotere club aan de slag kunnen gaan. “Maar je moet in zo’n geval kijken wie er trainer is. En je moet ‘dingen’ leren. En Telstar heeft een trainer die bij Barcelona, Bayern München en Arsenal heeft gewerkt. Dan weet je dat hij ervaring en verstand van voetbal heeft. Van hem kan ik dus heel veel leren.”