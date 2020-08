De Mos doet opvallende suggestie: ‘Ik maak hem vaak mee bij Ziggo Sport’

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach heeft Aad de Mos een opvallende suggestie gedaan. Hij denkt dat Ruud Gullit en Clarence Seedorf een goed koppel zouden vormen, zo laat hij weten bij Omroep West. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach nu Barcelona Ronald Koeman heeft weggeplukt bij het Nederlands elftal.

De Mos kijkt niet raar op van het vertrek van Koeman bij Oranje. “Dat is heel normaal, want hij heeft clausule in zijn contract. Als Barcelona zou komen, kon hij vertrekken”, aldus De Mos tegenover de regionale zender. “Je weet dat dit kan gebeuren. Dit is de voetballerij ten voeten uit. Hij heeft zich met Nederland gekwalificeerd voor het EK, er is twijfel of de Nations League gespeeld gaat worden en of het EK er wel gaat komen vanwege het coronavirus. Dus op dit moment is het wel te rechtvaardigen voor Koeman.”

De Mos heeft wel een idee bij wie de KNVB moet aankloppen. “Het moet iemand zijn die de jongens kan prikkelen, waar iedereen tegenopkijkt”, stelt hij. “Deze jongens hebben Ruud Gullit al meegemaakt onder leiding van Advocaat. Gullit is een goede coach, daar ben ik van overtuigd. Ik maak hem vaak mee bij Ziggo Sport, hij heeft een goede kijk op het spelletje. Ik zou een duo Gullit en Seedorf wel zien zitten. Dat lijkt me een leuk koppel.” Clarence Seedorf zit zonder club sinds zijn vertrek bij Kameroen, waar hij een duo vormde met Patrick Kluivert.