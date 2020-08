Real Madrid stalt Braziliaan van dertig miljoen euro bij Dortmund

Reinier draagt de komende twee seizoenen het shirt van Borussia Dortmund. De Braziliaanse middenvelder komt voorlopig niet in de plannen van trainer Zinédine Zidane voor en dus is Real Madrid akkoord gegaan met een tijdelijk vertrek. De achttienjarige Braziliaan, die in januari voor dertig miljoen euro overkwam van Flamengo, verkast tot medio 2022 naar de Bundesliga.

De overstap van Reinier naar Dortmund is geen verrassing. Vorige week meldden diverse Duitse en Spaanse media al dat een huurdeal in aantocht was. Real en Zidane denken dat Reinier zich goed kan ontwikkelen bij de Duitse topclub. De Spaanse grootmacht verwacht naar verluidt dat de jongeling vooral op tactisch vlak veel kan bijleren bij Dortmund, dat de laatste tijd veel speeltijd gunt aan talenten. Real is ook blij dat Reinier bij Dortmund de kans heeft om zich te tonen in de Champions League.

Real Sociedad en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz waren ook lange tijd in de race voor Reinier, maar beide clubs grijpen dus mis. Reinier, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, kwam afgelopen januari voor circa dertig miljoen euro over van Flamengo en heeft vooral minuten gemaakt bij Real Madrid Castilla. De jongeling ligt nog tot de zomer van 2027 vast in het Santiago Bernabéu.

“Reinier is een speler die enorm veel talent met zich meebrengt en op verschillende posities uit de voeten kan”, reageert sportief directeur Michael Zorc. “We hebben deze jongen al meer dan twee jaar in het vizier. We geven hem alle tijd om gewend te raken aan de Duitse competitie. Zodra dat het geval is, zal hij van toegevoegde waarde voor ons zijn.” Reinier zegt blij te zijn dat hij bij Borussia Dortmund de kans krijgt. “Deze club staat erom bekend dat jonge spelers hier beter worden. Ik wil hier veel leren en spelen.”