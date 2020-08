Koeman: ‘Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn’

De KNVB heeft woensdagochtend het vertrek van Ronald Koeman als bondscoach naar buiten gebracht. De trainer gaat aan de slag bij Barcelona, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor twee seizoenen. In een reactie op de website van de bond laat Koeman weten dat hij met trots terugkijkt op zijn periode bij het Nederlands elftal. Directeur betaald voetbal Eric Gudde zegt het vertrek van Koeman te betreuren en te respecteren.

Koeman werd in 2018 aangesteld als opvolger van Dick Advocaat. Onder zijn leiding werd de finale van de Nations League bereikt en kwalificatie voor het EK afgedwongen. “Ik vond het een eer om bondscoach van Nederland te zijn”, aldus Koeman. “De afgelopen twee en een half jaar heb ik er alles aan gedaan om successen met Oranje te behalen. Ik kijk met trots terug wat we samen in die periode hebben bereikt. Het Nederlands elftal heeft een mooie toekomst, daar ben ik van overtuigd. Dat Barcelona mijn droomclub is, weet iedereen. Het voelt voor mij heel bijzonder daar coach te kunnen worden.”

Ruud Gullit: 'Het is jammer dat Koeman gaat'

“We betreuren de beslissing van Ronald, maar respecteren zijn keuze”, aldus Gudde, die Koeman heeft moeten laten gaan doordat Barcelona gebruikmaakt van een clausule in het contract van de keuzeheer. Koeman had immers de afspraak met de KNVB dat hij voor een afkoopsom zou kunnen vertrekken zodra Barcelona zich zou melden. In januari kreeg Koeman al een aanbod van Barcelona, maar destijds weigerde hij. Na het ontslag van Quique Setién kwamen de Catalanen opnieuw uit bij Koeman, dit keer met succes.

“In de periode dat Ronald bondscoach is geweest heeft hij zeer goede resultaten met het Nederlands elftal geboekt. Hij heeft Oranje weer kleur op de wangen gegeven, na een aantal moeizame jaren”, aldus Gudde. “En daar zijn we hem zeer erkentelijk voor. De spelersgroep heeft zich ondertussen geweldig ontwikkeld, wat dat betreft kunnen we verder op de ingeslagen weg.” De KNVB gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach en in de tussentijd worden de taken van Koeman overgenomen door Dwight Lodeweges.