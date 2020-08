Eljero Elia tekent voor twee jaar in Eredivisie

Eljero Elia gaat voor twee jaar tekenen bij FC Utrecht, zo meldt De Telegraaf. De aanvaller komt transfervrij over van Istanbul Basaksehir. De routinier bereikte woensdagochtend mondeling overeenstemming over een contract voor twee seizoenen. Ook Voetbal International maakt melding van de transfer.

Elia kiest het het enthousiaste verhaal van eigenaar Frans van Seumeren, technisch directeur Jordy Zuidan en trainer John van den Brom. De dertigvoudig Oranje-international werd gelinkt aan diverse clubs, waaronder ADO Den Haag, FC Twente en FC Groningen. De ambities en de geschetste plannen in de Domstad gaven de doorslag. FC Utrecht wil met Elia in de gelederen een aanval doen op de traditionele top-drie.

De overstap naar FC Utrecht werd volgens De Telegraaf door Van Seumeren, Zuidam en Van den Brom in het diepste geheim voorbereid. Een week geleden sprak men op het kantoor van Elia’s zaakwaarnemer Frank Schouten al ruim vier uur met de vleugelspeler, die steeds enthousiaster raakte. 'In no-time was er witte rook.' Het is de bedoeling dat Elia nog woensdagmiddag officieel wordt gepresenteerd.

Bijkomend voordeel is volgens Voetbal International dat het salarishuis in Utrecht de laatste jaren een behoorlijke boost heeft gekregen, waardoor Elia kon worden gehaald. 'FC Utrecht is nu ook op het gebied van salarissen in staat om te concurreren met bijvoorbeeld AZ', zo klinkt het. FC Utrecht houdt wel serieus rekening met een vertrek van aanvaller Gyrano Kerk.