Neymar mist mogelijk Champions League-finale door shirtje ruilen

Paris Saint-Germain bereikte woensdagavond de finale van de Champions League door in de halve eindstrijd RB Leipzig met 0-3 te verslaan. Zondag wacht in Lissabon een confrontatie met Bayern München of Olympique Lyon, maar veel buitenlandse media speculeren of Neymar wel van de partij kan zijn in de grote finale.

Neymar ruilde na afloop van de overwinning namelijk van shirt met tegenstander Marcel Halstenberg. Doorgaans is het ruilen van tenues geen enkel probleem, maar door de aanwezigheid van het coronavirus geldt er nu een speciaal coronaprotocol. Volgens de nieuwe reglementen kan de Braziliaanse aanvaller met zijn interactie met Halstenberg een straf verwachten.

"Het niet naleven van de maatregelen kan leiden tot disciplinaire maatregelen in overeenstemming met het tuchtreglement", zo valt er te lezen in het 31 pagina's tellende protocol. Het shirtje ruilen kan twaalf dagen quarantaine betekenen voor Neymar, waardoor hij de finale mist. Het valt echter te betwijfelen of de UEFA de dribbelaar gaat verplichten om in quarantaine te gaan.