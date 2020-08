Barcelona maakt melding van nieuwe technisch directeur

Ramón Planes is de nieuwe technisch directeur van Barcelona, zo meldt de club woensdagochtend via de officiële kanalen. Planes gaat samenwerken met trainer Ronald Koeman, die overkomt van het Nederlands elftal. Planes vervangt Eric Abidal, die inmiddels is vertrokken. De Fransman stapte dinsdag op bij de Catalaanse grootmacht.

De 52-jarige Catalaan, die al de rechterhand van Abidal was, was eerder technisch eindverantwoordelijke werkzaam bij onder meer Espanyol, Rayo Vallecano, Getafe en Alavés. De aanstelling van Planes is geen verrassing, daar hij al dagenlang in verband werd gebracht met de functie. Planes is de opvolger van Abidal, die het bestuur van Barcelona sinds medio 2018 niet heeft kunnen overtuigen dat hij de juiste man op de plek was.

Planes zal uitvoerig samenwerken met Koeman, die binnenkort wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van Barcelona. De Nederlander neemt Alfred Schreuder en Henke Larsson mee als assistenten. Koeman heeft volgens Spaanse media al enkele aanwinsten op het oog, onder wie Donny van de Beek, die eerder werd gelinkt aan Real Madrid en Manchester United.