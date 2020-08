‘Havertz wordt duurste Duitse speler ooit in megadeal van 200 miljoen’

Kai Havertz vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk bij Chelsea. Zowel BILD als transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat de Londenaren weer in gesprek zijn met Bayer Leverkusen om de overgang van de 21-jarige aanvallende middenvelder te bespreken. Naar verluidt wordt Havertz met een transfersom van circa honderd miljoen euro de duurste Duitse speler ooit.

Havertz wil dolgraag naar Stamford Bridge verkassen en heeft zodoende druk gezet op beide clubs om snel tot een akkoord te komen. In Londen ligt voor hem een vijfjarig contract klaar met een jaarsalaris van twintig miljoen. De totale operatie gaat Chelsea dus tweehonderd miljoen euro kosten, zo claimt BILD. Havertz wordt volgens de krant de duurste Duitse speler aller tijden; Timo Werner pakte onlangs het record door voor 53 miljoen van RB Leipzig naar Chelsea te gaan.

Volgens BILD wordt Havertz de op één na best betaalde Duitse speler in het voetbal. Alleen Toni Kroos toucheert bij Real Madrid iets meer (21 miljoen per jaar) dan Havertz zal verdienen bij the Blues (20 miljoen per jaar). Chelsea en Leverkusen zijn volgens de berichten uit Duitsland en Engeland nog niet helemaal akkoord, maar de verwachting is dat er snel witte rook zal zijn.

Leverkusen houdt gedecideerd vast aan de vraagprijs van honderd miljoen euro. Chelsea heeft vooralsnog tachtig miljoen geboden, waardoor er een gat is van twintig miljoen. Het plan van Chelsea nu is om de resterende twintig miljoen pas in een later stadium over te maken naar die Werkself, zo klinkt het. Leverkusen zou openstaan voor deze constructie. De Bundesliga-club heeft kenbaar gemaakt dat Chelsea de deal vóór 28 augustus af moet ronden.