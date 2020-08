Past ‘Lionel Messi 2.0’ nog bij Barcelona? ‘Hij maakt aanvallers niet beter’

Josep Maria Bartomeu liet dinsdagavond weten dat Lionel Messi deze zomer niet zal vertrekken bij Barcelona. De voorzitter van de Spaanse topclub benadrukte in een interview met Barça TV dat de vedette de pijler is van het project van Ronald Koeman en dat de Nederlander dat ook benadrukt had in eerdere gesprekken. Na de pijnlijke 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League werd er immers druk gespeculeerd over Messi, die zijn eenjarige contract niet meer zou willen respecteren en per direct uit het Camp Nou zou willen vertrekken.

De uitlatingen van Bartomeu ten spijt, Koeman staat ook mét Messi voor een flinke klus. “Barcelona is een droomclub voor de meeste mensen”, vertelde Kenneth Perez dinsdagavond bij FOX Sports. “Maar de club zit nu in een moeilijke fase. Ze hebben, één, een uitgeblust elftal, en twee, ze hebben geen geld om te verversen.” Bartomeu benadrukte dinsdag echter dat Barcelona wél geld heeft, maar dat het salarishuis zal moeten veranderen om ook daadwerkelijk nieuwe spelers te halen. Het ligt dus voor de hand dat een of meer grootverdieners hun laatste wedstrijd voor Barcelona al hebben gespeeld. “Het is voor een coach natuurlijk wel een uitdaging om het bij Barcelona voor elkaar te krijgen”, zei Perez.

Sjoerd Mossou gaf aan dat Barcelona ook nog eens in een bestuurlijke chaos verkeert, daar de presidentsverkiezingen naar maart 2021 zijn vervroegd. “Het is dus geen gespreid bedje”, viel de journalist zijn tafelgenoot bij. Mossou vindt het ‘natuurlijk’ een risico dat Koeman in het Camp Nou aan de slag gaat. “Heel dat elftal moet op zijn kop. Koeman kan nu zeggen dat Messi zijn belangrijkste speler is, maar het kan ook heel goed zijn dat hij afscheid moet gaan nemen van Messi. Dan wordt hij de eerste trainer in het tijdperk ná Messi. Dat is natuurlijk wel moeilijk en probeer dat maar eens te managen.”

Jan Joost van Gangelen stelde de vraag of Barcelona eigenlijk toch afscheid zou moeten nemen van Messi. De vraag is echter of hij elders nog wel zou passen. De presentator was bijvoorbeeld onder de indruk van de powerplay én het middenveld van Internazionale tegen Shakhtar Donetsk in de halve finale van de Europa League “Dat was echt 3.0 en Messi is 2.0”, gaf Van Gangelen aan. Perez vroeg zich af of Messi dan een probleem is. Van Gangelen: “Nee, maar het kan wel een probleem zijn. Messi is groter dan Barcelona.” Perez: “Messi is gewoon weergaloos. Natuurlijk doet hij niet veel als hij de bal niet heeft, maar weet je hoeveel wedstrijden hij heeft beslist?” Van Gangelen: ‘Het gaat ook niet om zijn gaven uit het verleden”, benadrukte de presentator.

Perez kon zijn oren niet geloven. “Verleden? Het hele recente verleden bedoel je?” Van Gangelen: “Maar waar begin je de renovatie van Barcelona?” Perez: “Nou, niet bij Messi in ieder geval.” Hans Kraay Jr. vond dat Barcelona ‘goede spelers’ moet halen. “Iedereen wil Messi afstoppen, iedereen wil twee of drie man op hem zetten. Bij een goed Barcelona mét Messi gingen de ballen ook naar Sergio Busquets, naar Neymar, naar een goede Luis Suárez, Maar bij het Argentijnse elftal, toen Messi ook goed bij Barcelona was, ging hij de ballen dertig meter naar achteren ophalen omdat hij veel slechte spelers om zich heen had”, lichtte de oud-voetballer toe.

Perez stelt dat Barcelona eigenlijk ‘een type Neymar’ mist. “Een Neymar die het óók kan”, benadrukte de Deen. “Nu is het echt alle ballen op Messi. Iedereen kijkt naar Messi. Elke aanvaller die is aangetrokken, is of de verkeerde speler of hij heeft nooit in een dergelijk systeem gespeeld en wordt dan overslagen door Messi. Messi is natuurlijk een heel grote voetballer, maar je moet ook een teamspeler kunnen zijn. Hij maakt de meeste aanvallers niet beter. Alles wat er voorbij is gekomen, is alleen maar slechter geworden eigenlijk.”