Kenny Tete legt uit waarom Bayern München de CL-finale níét haalt

Kenny Tete is ervan overtuigd dat Olympique Lyon woensdagavond kan stunten tegen Bayern München in de halve finale van de Champions League. De rechtsback weet echter wel dat er een heuse krachttoer zal moeten worden geleverd. Bayern heeft immers elk van de laatste negentien wedstrijden in alle competities in winst omgezet en liet vooral de laatste weken zien in absolute topvorm te zijn. De dikke overwinningen op Chelsea (4-1) en met name Barcelona (2-8) maken van Bayern de absolute favoriet voor de eindzege.

“We zaten in het hotel in Lissabon en wisten niet wat we zagen”, vertelt Tete woensdag in De Telegraaf over de afstraffing van Barcelona. “Wie had deze uitslag trouwens wel verwacht? Dat Bayern een grote club als Barcelona zó ruim kan verslaan, geeft wel aan hoe sterk dat elftal is.” Daags na het spektakel van Bayern plaatste ook Olympique Lyon zich voor de halve finale van het Europese miljardenbal. Het team van Rudi Garcia was met 3-1 te sterk voor het toch wel sterker geachte Manchester City.

In de achtste finales was Olympique Lyon dankzij een uitdoelpunt (1-0 winst, 2-1 verlies) net te sterk voor Juventus. Nu lonkt een finale tegen Paris Saint-Germain, dat dinsdagavond met 0-3 te sterk was voor RB Leipzig. “We gingen er na een moeizaam seizoen in de competitie niet van uit dat we de kampioen van Italië en de nummer twee van Engeland zouden verslaan”, bekent Tete. “Aan de andere kant weten we heel goed wat we kunnen en geloofden we erin dat we konden stunten. Dat willen we nu ook tegen Bayern doen.”

De Telegraaf legde Tete de vraag voor waarom Olympique Lyon de finale gaat halen. “Omdat we een systeem met vijf verdedigers hebben, dat supergoed werkt. Het lukt steeds beter om vlijmscherp te counteren.” Bayern blijft desondanks de torenhoge favoriet. “Dat waren Juventus en Manchester City ook, dus misschien ligt de rol van underdog ons wel. We focussen ons echter vooral op onszelf. We hoeven, als je het heel nuchter bekijkt, nog maar twee wedstrijdjes te winnen om de Champions League te pakken.”

Tete moet het dit seizoen regelmatig doen met een invalbeurt, zoals in de kwartfinale tegen Manchester City, maar hij voelt desondanks wel dat hij een aandeel heeft in het Europese succes van Olympique Lyon. “Best wel ja. Vanzelfsprekend sta ik liever in de basis, maar we zijn een team en doen het met z’n allen. En doordat we bij Lyon op hoog niveau trainen, kan ik ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben als ik er moet staan.” De halve finale begint om 21.00 uur. De winnaar neemt het zondag in de finale op tegen PSG.