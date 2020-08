Ajax wil contracten opwaarderen, maar houdt rekening met doemscenario

Ajax hoopt dat Bayern München Olympique Lyon vanavond verslaat in de halve finale van de Champions League. Als de Fransen het miljardenbal dit jaar niet op hun naam schrijven, is de ploeg van Erik ten Hag namelijk verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi komend seizoen. Volgens het Algemeen Dagblad denkt Ajax dat de kwalificatie voor het prestigieuze clubtoernooi ervoor kan zorgen dat enkele gewilde smaakmakers een opgewaardeerd contract zullen ondertekenen.

Ajax heeft al afscheid genomen Hakim Ziyech en Joël Veltman en nog meer uitgaande transfers liggen op de loer. Zo worden onder anderen Donny van de Beek, André Onana en Nicolás Tagliafico gelinkt aan buitenlandse clubs. 'Ajax hoopt de gewilde smaakmakers, eventueel met een opgewaardeerd contract, aan boord te houden', stelt de krant.

De kans dat het trio op het voorstel van Ajax ingaat zonder de zekerheid van Champions League-voetbal is echter klein. De drie spelers koesteren namelijk juist een vertrekwens, om continu topvoetbal te kunnen spelen. Het dagblad geeft tevens aan dat het spelen van twee voorrondeduels van de Champions League het stellen van een vroegere deadline voor de spelers bemoeilijkt.

De transfermarkt sluit dit jaar namelijk op 5 oktober, terwijl de play-offs een week eerder worden afgerond. 'Oftewel, Ajax kan wel tijd willen creëren om eventuele opvolgers binnen te halen, maar dan moeten de naar topvoetbal hunkerende nieuwe sterspelers wel instemmen met de mogelijkheid tot Europa League-voetbal. Nemen ze dat risico?', zo klinkt het.