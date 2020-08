Patrick Kluivert zet een ‘máár’ bij aanstelling van Ronald Koeman

Patrick Kluivert is zeer te spreken over de aanstelling van Ronald Koeman bij Barcelona. De officieel nog bondscoach van het Nederlands elftal zet woensdag om 10.30 uur zijn handtekening onder een contract voor een of meer seizoenen en zal vanaf 12.30 uur aan de Spaanse media worden gepresenteerd. “Ik ben heel blij voor Ronald. Het is een droom van hem die uitkomt”, vertelt het hoofd jeugdopleidingen van Barcelona woensdag in gesprek met De Telegraaf.

“Ik vind het fantastisch voor hem én voor Barça”, stelt Kluivert, die echter wel een ‘máár’ heeft. “Bij Oranje laat Koeman natuurlijk een enorm gat achter. Al ga ik ervan uit dat dit door de KNVB goed zal worden opgevuld.” Koeman en Kluivert waren in het verleden al samen bij Barcelona actief. Na het WK van 1998 ging de oud-verdediger als assistent-trainer van Louis van Gaal bij Barcelona aan de slag. Van Gaal pikte Kluivert op bij AC Milan en de oud-aanvaller kwam tussen 1998 en 2004 voor de Catalanen uit.

Koeman ging in januari 2000 bij Vitesse voor het eerst als hoofdtrainer aan de slag. Ruim twintig jaar later keert de voormalig topverdediger terug bij toch wel zijn grote liefde. Een goede match, zo voorziet Kluivert. “Met zijn kwaliteiten denk ik dat Ronald bij Barcelona goed op zijn plaats zal zijn. Hij kent de club, de filosofie en weet wat er speelt. Ik vind zijn komst heel positief.”

Kluivert stipt ook aan dat Koeman waarschijnlijk wat meer krediet heeft dan zijn voorgangers. “Ronald is hier een legende. Iedereen kan zich de vrije trap tegen Sampdoria nog herinneren, waarmee hij het Barcelona van Johan Cruijff in 1992 op Wembley de Europa Cup I bezorgde.” Leo Beenhakker, die in de jaren tachtig en negentig trainer van Real Madrid was, is eveneens blij voor Koeman. “Dit is toch prachtig. Zowel voor het Nederlandse voetbal als voor Ronald zelf.”

“Ik was van de concurrent en ik blijf van de concurrent, maar ik weet hoe sterk de band van Ronald met Barcelona is. En hoe graag hij altijd trainer heeft willen worden daar. Ik ben blij voor hem en ik hoop dat het een groot succes gaat worden.” Beenhakker was in 2001 technisch directeur van Ajax toen men voor Koeman als opvolger van Co Adriaanse koos. “Dat heeft heel goed uitgepakt. Hij heeft een pracht van een carrière opgebouwd. Je wist dat de kans bij Barcelona ooit zou komen, omdat hij zo’n icoon is bij die club en nu is het dan zover. Een goede keuze van Barça en een fantastische stap voor Ronald.”