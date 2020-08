‘Als ik president word, zal Koeman geen trainer van Barcelona meer zijn’

Víctor Font i Manté bekijkt de ontwikkelingen rondom Barcelona meer dan ooit met argusogen. Als het aan de kandidaat-voorzitter ligt, zal Ronald Koeman hooguit een jaar voor de selectie van de Spaanse topclub blijven staan. De welgestelde zakenman wil de presidentsverkiezingen, die van volgend jaar zomer naar maart 2021 zijn vervroegd, per se winnen en heeft dan geen plaats voor de Nederlander. Het is een publiek geheim dat Font i Manté namelijk clubicoon Xavi, nu trainer van Al-Sadd in Qatar, aan het roer van de A-selectie wil zetten.

Font i Manté vond het interview van voorzitter Josep Maria Bartomeu van dinsdagavond naar eigen zeggen ‘verschrikkelijk’. “Ik dacht dat de 2-8 nederlaag tegen Bayern München het absolute dieptepunt was geweest, maar blijkbaar niet. Het interview van Bartomeu was nog vele malen beschamender. Alsof de 2-8 simpel een incident was, terwijl het juist het resultaat is van de waardeloze manier waarop de club zowel sportief als bestuurlijk is geleid. De stabiliteit keert alleen terug als er een nieuwe directie komt.”

Bartomeu benadrukte dinsdagavond dat Barcelona op institutioneel, sociaal en economisch gebied er goed voor staat. “Barcelona bevindt zich in een sportieve crisis, maar niet in een institutionele crisis”, zei hij. Font i Manté: “Ik sta perplex. De voorzitter is ver verwijderd van de realiteit. Ik schaamde mij voor de 2-8. De Champions League wordt wereldwijd bekeken en elk resultaat is van grote invloed op hoe een club wordt geleid. Laat staan als je met 2-8 verliest. De beslissingen die vervolgens zijn genomen, zijn puur en alleen om zichzelf te beschermen. Of hij de slechtste voorzitter aller tijden is? Een van de slechtste sowieso. Uiteindelijk neemt iedereen goede en slechte beslissingen, maar de laatste tijd neemt hij zijn verantwoordelijkheid niet en neemt hij beslissingen ten faveure van zijn positie.”

De aanstelling van Koeman doet Font i Manté niet van mening veranderen. “De komst van Koeman heeft geen invloed op mijn plannen. Het is absolute noodzaak dat ons project op korte en middellange termijn wordt geïmplementeerd”, benadrukte de kandidaat-preses in gesprek met Spaanse media. “Als we in 2030 nog steeds prijzen willen winnen met Barcelona, moet dat gewoon gebeuren. Als ik voorzitter word, zal Koeman geen trainer meer zijn. Ja, hij is een icoon van Barcelona. En iedereen moet hem dankbaar zijn dat hij de uitdaging wil aangaan en iedereen moet hem het allerbeste wensen. Als het noodzakelijk is, kan hij op een of andere manier een bijdrage aan ons project leveren. Het project zal over heel de club worden geïmplementeerd, van de voorzitter tot de jeugdtrainer.”

Het is nog onduidelijk voor hoelang Koeman bij Barcelona aan de slag gaat. Het ligt het meest voor de hand dat de Nederlander zich voor twee jaar aan de Catalanen heeft verbonden, mét een ontsnappingsclausule in de zomer van 2021. Afhankelijk van het resultaat van de presidentsverkiezingen, die op hun beurt ongetwijfeld weer gepaard gaan met de resultaten onder Koeman, is hij over een jaar wellicht al klaar. Xavi is namelijk de droomkandidaat van Font i Manté. “We hebben Xavi gisteren de positie van hoofdtrainer aangeboden, samen met de noodzakelijke voorwaarden van het project waar we aan hebben gewerkt. Om dit goed te laten werken, moet er sprake zijn van een goede structuur.”