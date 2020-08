‘Koeman zal Busquets in dat geval verzoeken om Barcelona te verlaten’

Het speculeren over mogelijke slachtoffers van de komst van Ronald Koeman bij Barcelona is begonnen in de Spaanse media. De Nederlander, die woensdag om 12.30 uur zal worden gepresenteerd, zal een beslissing moeten nemen over het middenveld, de zijkant van de defensie en het hart van de verdediging, zo luidt de algemene tendens. De verwachting is dat Luis Suárez sowieso al zijn laatste wedstrijd voor de Catalanen heeft gespeeld en dat Koeman kritisch zal kijken naar de situaties van Gerard Piqué, Jordi Alba en Sergio Busquets.

Vooral de positie van Busquets staat meer dan ooit ter discussie. Koeman gaf maanden geleden als bondscoach van het Nederlands elftal immers al aan dat Frenkie de Jong bij Barcelona eigenlijk beter op de positie van Busquets zou renderen. De Jong speelde in Nederland altijd vlak voor de verdediging, maar zowel Ernesto Valverde als Quique Setién liet de Oranje-international ‘hoger’ spelen. “Ik denk dat hij prima in die rol kan groeien, maar zijn favoriete positie is en blijft de positie waar Busquets nu speelt”, zei Koeman destijds. “Busquets speelt al jaren op de plek waar De Jong eigenlijk zou moeten spelen.”

Busquets startte het voorbije seizoen als wisselspeler, maar al snel koos de technische staf voor een aanvallendere rol voor de Nederlander en stonden beiden veelal samen aan de aftrap. Spaanse media benadrukken woensdag dat Busquets, die vorige maand 32 jaar werd, de lichte daling in zijn loopbaan heeft ingezet en vanwege zijn ervaring én tactische intelligentie nog een hoop wedstrijden zou kunnen spelen. De kranten zien echter niet over het hoofd dat Busquets het in topwedstrijden niet heeft kunnen waarmaken.

Juan Jiménez, journalist van AS, stelt dat met name het individuele gesprek tussen Koeman en Busquets alle kanten op kan. “Koeman zal willen weten of Busquets er klaar voor is om eventueel een bijrol te vervullen zonder dat hij een stoorzender in de kleedkamer wordt. Zo niet, dan zal Koeman verzoeken om tot een akkoord met Barcelona te komen en te vertrekken.” Voor Koeman is Lionel Messi de absolute pijler van zijn project, maar spelers als Gerard Piqué en Jordi Alba genieten niet dezelfde status. Ofschoon Piqué vorig seizoen van alle veteranen wellicht nog de beste indruk achterliet, zou zijn manier van leven, met privéreizen over heel de wereld midden in het seizoen, intern bij Barcelona niet bevallen.

Koeman wil dat de kleedkamer van Barcelona, die volgens de kranten ‘gemakzuchtig’, ‘onbedwingbaar’ en ‘rebels’ is, meer de regels gaat opvolgen. De Nederlander wil van Piqué weten of hij daartoe bereid is en weer een voorbeeld voor de rest wil zijn, daar hij de verdediger in voetballend opzicht nog wel een meerwaarde vindt. De Spanjaard gaf overigens na de eliminatie in de Champions League aan dat hij bereid was om te vertrekken als de club dat per se wilde. Alba zit min of meer in dezelfde positie als Busquets. In aanvallend opzicht is hij een van de beste backs ter wereld als hij bij de les is, maar in belangrijke wedstrijden schiet de verdediger zowel defensief en fysiek gezien tekort. “Ook Alba hoeft niet zeker te zijn van zijn positie. Als hij geen genoegen kan nemen met een eventuele bijrol, dan kan hij een andere club gaan zoeken”, besluit Jiménez.